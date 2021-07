Lisa Haydon accueille une petite fille avec son mari Dino Lalvani, annonce la nouvelle d’une manière non conventionnelle

La beauté de Bollywood Lisa Haydon a récemment accueilli son troisième enfant, une petite fille avec son mari Dino Lalvani. Bien que le couple n’ait pas encore fait d’annonce officielle sur les réseaux sociaux, la grande nouvelle a été révélée dans la section commentaires de l’un de ses messages.

Il y a quelques jours, Lisa a partagé des photos de son exquise baby shower où tous ses invités étaient vêtus de blanc. Récemment, elle a partagé un post où un fan avait demandé dans la section commentaires sur son bébé. Le fan a écrit : « Hé, peux-tu me dire s’il te plaît où sont tes 3 petits bébés ? » Ce à quoi Lisa a répondu : « @_rekhamohanm24 dans mes bras. »

La baby shower de Lisa était une belle affaire avec un décor fleuri et plein de desserts. En partageant les photos, elle a écrit : « L’un des jours les plus spéciaux… Cinq amis ont prévu une baby shower pour accueillir la petite fille. Je leur ai peut-être donné des photos de référence (pas du tout un maniaque du contrôle) MAIS, ce décor était au-delà de la véritable amitié, réalisant les rêves de baby shower. Petite fille tu es tellement aimée !

Lisa Haydon a annoncé la nouvelle de sa troisième grossesse sur les réseaux sociaux en février. Elle a partagé une vidéo dans laquelle elle dit que son mari, l’homme d’affaires Dino Lalvani et elle attendent leur troisième enfant, une fille, ensemble. Elle a dit: «Donc, j’avais en fait l’intention de venir ici pour discuter avec vous tous et vous tenir au courant de ce qui se passe ces derniers temps. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je ne l’ai pas fait jusqu’à présent est la pure paresse, il n’y a aucune autre excuse pour ce comportement. Elle a ensuite demandé à son fils Zack de dire à tout le monde ce qu’il y avait dans son ventre, ce à quoi il a répondu : « Une petite sœur ».

Lisa Haydon et Dino Lalvani se sont mariés en octobre 2016 et parents de deux garçons. Ils ont accueilli leur premier fils, Zack en 2017 et en 2020 sont devenus les parents de leur fils Leo.

Lisa Haydon n’a plus joué depuis son mariage. Elle a été vue pour la dernière fois dans ‘Ae Dil Hai Mushkil’ qui mettait en vedette Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai et Anushka Sharma.