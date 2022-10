Lisa Haderlein pour le Congrès – Shaw Local

Je me présente comme candidat démocrate au Congrès dans le 16e district de l’Illinois. Je vis et travaille dans l’actuel 16e arrondissement depuis 1990.

Mon mari et moi avons déménagé à Harvard en 2001. Au cours des 20 dernières années, j’ai été directrice exécutive d’une organisation à but non lucratif de conservation des terres, où j’ai créé des emplois et collecté des millions de dollars pour la préservation des ressources naturelles et agricoles publiques et privées. terres, sans utiliser l’argent des contribuables.

Au cours des trois dernières années, j’ai siégé au conseil municipal de Harvard et au conseil de la bibliothèque, où je travaille avec d’autres responsables élus et nommés pour gérer un budget municipal et veiller à ce que tous les besoins des résidents soient satisfaits. De même, en tant que directeur d’une association à but non lucratif, je travaille avec des municipalités, des agences étatiques, fédérales et locales, des fondations et des propriétaires fonciers privés, tout en gérant un budget et en renforçant l’organisation.

J’ai décidé d’entrer dans la course au Congrès en juillet pour m’assurer que les électeurs aient le choix lorsqu’ils voteront cet automne. Il y a beaucoup en jeu dans notre pays en ce moment, et je crois que mes valeurs sont plus en phase avec celles des électeurs que celles de mon adversaire.

J’ai l’habitude de travailler dur, d’améliorer le monde qui m’entoure, d’utiliser efficacement les ressources disponibles et d’apprendre rapidement. Si je suis élu, je consacrerai mon énergie à protéger le choix reproductif, le droit de vote, les soins de santé, la sécurité sociale, l’assurance-maladie et l’environnement. Bref, je soutiendrai les choses qui améliorent la vie des gens.

Lisa Haderlein

Harvard