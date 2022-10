Lisa Haderlein, Congress 16th District, 2022 Election Questionnaire – Shaw Local

Nom et prénom: Elisabeth “Lisa” Haderlein

Quel bureau recherchez-vous ? Congrès américain, 16e district de l’Illinois

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Alderwoman, 1st Ward, City of Harvard depuis 2019

Membre du comité de la circonscription démocratique, circonscription de Chemung 1, intermittent 2006-2020

Ville: Harvard

Profession: Directeur exécutif d’un organisme de conservation à but non lucratif

Éducation: BA, Collège Wellesley

MS, Université du Vermont

Certificat en gestion à but non lucratif, Université de l’Illinois à Chicago

Certificat en gestion de collecte de fonds, Université Humboldt

Site Web de la campagne : HaderleinforCongress.com

Croyez-vous que les entreprises paient suffisamment d’impôts?

Beaucoup ne le font pas.

Appuieriez-vous des augmentations ou des diminutions du montant des impôts que paient les sociétés? Pourquoi?

Je pense qu’avoir un taux minimum pour les entreprises est une bonne idée. Je ne sais pas quel est le bon chiffre, 10 % ou 15 %, mais ils devraient tous payer quelque chose.

Les riches, définis comme les 1 % les plus riches, paient-ils suffisamment d’impôts ?

Beaucoup ne le font pas.

Seriez-vous favorable à des modifications du code des impôts qui augmenteraient ou diminueraient leur charge fiscale ? Pourquoi?

Encore une fois, je pense qu’un impôt minimum sur le revenu dépassant un certain montant est une façon d’aborder cette question. Encore une fois, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais ils devraient payer quelque chose pour le bien public. Nous avons une inégalité de revenu extrême en Amérique – elle a été rendue plus extrême par les réductions d’impôts républicaines faites en 2017. Le système actuel fait que les gens au sommet reçoivent plus d’argent et les gens au bas en reçoivent moins. Ce n’est pas bon pour le pays.

Êtes-vous favorable à une augmentation des impôts sur les plus-values ​​et les dividendes ? Pourquoi?

Pour certaines personnes, c’est leur revenu et elles devraient payer des impôts dessus. Je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais il devrait être gradué pour que les personnes qui ont un revenu de dividendes ou de gains en capital élevé paient un pourcentage plus élevé.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une rupture de la chaîne d’approvisionnement de ce pays. Que proposeriez-vous pour y remédier ?

Je ne sais pas. C’est un problème mondial, pas seulement national. Je pense que la loi CHIP en est une partie importante – obtenir plus de puces informatiques fabriquées aux États-Unis aidera certainement lorsque l’ensemble du système d’expédition mondial sera interrompu. En général, localiser la production plus près du consommateur final est une bonne idée, et cela se traduit par de bons emplois.

Comment rétabliriez-vous les emplois manufacturiers?

J’utiliserais à nouveau la loi CHIP comme exemple. Le gouvernement peut choisir d’offrir des incitatifs aux industries qui ont quitté le pays pour ramener ces emplois ici. Nous devons également faire en sorte qu’il soit moins lucratif pour les entreprises de déplacer la production hors du pays vers des pays où les lois environnementales sont laxistes et les réglementations du travail médiocres.

Quels plans avez-vous pour aider la classe inférieure et moyenne?

Renforcer les protections de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.

Continuer à soutenir la loi sur les soins abordables.

Rendre le crédit d’impôt pour enfants permanent.

Rendre les services de garde abordables.

Renforcer les syndicats et protéger les droits des travailleurs à se syndiquer.

Soutenez-vous l’idée que le gouvernement peut exiger des vaccinations contre le COVID-19 ou d’autres maladies transmissibles ?

Oui.

Que pensez-vous des mandats de masque?

Les mandats de masque sont importants car ils protègent les personnes autres que celles qui portent le masque. Les mandats sont nécessaires parce que trop de gens ne se soucient pas de savoir si leurs actions mettent d’autres personnes en danger.

L’Amérique est-elle prête pour un autre cycle de la pandémie actuelle ou le suivant ?

Je pense que nous sommes mieux préparés maintenant qu’il y a deux ans.

Soutenez-vous de nouvelles lois ou réglementations pour protéger les personnes en cas de nouvelle pandémie ?

J’aurais besoin de connaître les détails des lois ou règlements proposés.

L’assurance-maladie devrait-elle être élargie pour inclure la couverture dentaire des Américains plus âgés ?

Oui.

Quelles sont les deux principales menaces à notre sécurité nationale ?

Changement climatique.

Russie.

Que faut-il faire pour les éliminer ?

Je dois faire une déclaration générale ici. C’est la première fois que je me présente aux élections fédérales et je n’ai été élu qu’en août. J’ai un travail à temps plein. Je n’ai pas de personnel de campagne. Je n’ai pas beaucoup d’assistants pour rechercher des problèmes pour moi et rédiger des points de discussion.

Les États-Unis doivent prendre l’initiative de réduire les effets mondiaux du changement climatique. La loi sur la réduction de l’inflation est un bon pas dans cette direction. Nous avons constaté les effets du changement climatique alors que des personnes sont déplacées par des catastrophes naturelles et des cycles météorologiques extrêmes qui rendent certaines parties de la planète inhabitables.

Je ne sais pas quoi faire de la Russie. Tant que Poutine est aux commandes, je pense que nous devons nous inquiéter. Je suis heureux que les États-Unis et l’UE restent fermes contre l’invasion de l’Ukraine, mais il est effrayant de voir l’Arabie saoudite aider la Russie.

Quelle est votre position sur le changement climatique et que faut-il faire à ce sujet ?

Le changement climatique est une menace pour la vie humaine sur Terre. La nature est une force étonnante et puissante qui fait déjà des ravages dans de nombreuses régions du monde. Les lieux deviennent si chauds qu’ils sont inhabitables. Les niveaux d’eau augmentent et les océans vont engloutir les nations insulaires. Les impacts se feront sentir aux États-Unis car il y aura une plus grande pression sur les ressources en eau en raison du fait que tant d’Américains vivent dans des régions où l’eau est une denrée rare (comme le Sud-Ouest). L’agriculture sera touchée à mesure que les conditions météorologiques changeront, que les inondations et les épisodes de sécheresse deviendront plus fréquents et que la température moyenne augmentera.

Les États-Unis doivent diriger les efforts mondiaux pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles. La loi sur la réduction de l’inflation comprend de nombreuses dispositions visant à lutter contre la dépendance aux combustibles fossiles, mais nous devons faire plus.

Quelle est votre position sur l’expansion de l’énergie nucléaire ?

Je pense que l’énergie nucléaire est un élément important de la transition des combustibles fossiles, car elle fournit une source d’énergie stable au réseau électrique. L’Illinois devrait soutenir l’exploitation continue des centrales nucléaires existantes. Cependant, jusqu’à ce que nous trouvions des moyens de confiner en toute sécurité les déchets radioactifs et des moyens de sécuriser les matières premières sans causer de dommages irréparables à l’environnement, nous ne devrions pas construire de nouvelles centrales nucléaires.

L’Amérique devrait-elle investir dans d’autres formes d’énergie renouvelable ? S’il vous plaît, expliquez.

Oui. Solaire, éolien, éolien offshore et énergie marémotrice. Le fait est que les forces de la nature qui nous entourent peuvent fournir l’énergie nécessaire pour alimenter une économie forte si nous sommes assez intelligents pour apprendre à les utiliser.

Les femmes enceintes devraient-elles avoir le droit de se faire avorter ?

Oui.

Le système d’immigration est-il un problème dans ce pays? Si oui, quel est votre plan pour y remédier ?

Oui.

Fournir un chemin pour que les Rêveurs deviennent des citoyens.

Arrêtez de séparer les familles.

Commencez à traiter toutes les personnes qui souhaitent venir aux États-Unis avec compassion, quel que soit leur pays d’origine.

Des pans entiers de notre économie dépendent des immigrants. Arrêtons de faire semblant de ne pas les voir et commençons à accepter les contributions qu’ils apportent dans le secteur agricole, les restaurants, l’industrie hôtelière, etc.

Les villes américaines ont-elles un problème de criminalité ?

Certains semblent le faire, mais je n’ai pas étudié cette question.

Si oui, quelle est votre suggestion pour le résoudre ?

Il y a des gens qui ont passé leur carrière à essayer de répondre à cette question. Je suis sûr que les solutions ont quelque chose à voir avec le démantèlement des systèmes racistes institutionnels qui incluent les autoroutes, les politiques de logement, les lieux de pollution industrielle, le manque d’investissement dans les zones du « centre-ville », les infrastructures vieillissantes, etc.

Les policiers devraient-ils bénéficier d’une immunité qualifiée dans les cas impliquant une force excessive présumée ou d’autres fautes?

Non.

Y a-t-il des limites au deuxième amendement ?

Le deuxième amendement a été écrit dans les années 1700. Beaucoup de choses ont changé depuis. Le 2e amendement fait référence à une “milice bien réglementée” comme raison de ne pas restreindre le droit de porter des armes, mais d’une manière ou d’une autre, cela est exclu d’une grande partie de la rhétorique sur les armes à feu. Nous avons déjà certaines limites au droit d’avoir une arme à feu, et je crois qu’il y a des limites supplémentaires nécessaires pour équilibrer la sécurité et le bien-être des enfants avec les droits individuels.

Remarque, j’ai reçu la désignation de candidat Mom’s Demand Action for Gun Sense de Everytown for Gun Safety.

Soutenez-vous des restrictions sur les achats d’armes à feu ou d’autres mesures de contrôle des armes à feu plus strictes, y compris l’accès des citoyens à des armes de style militaire ?

Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait une bonne raison pour qu’un civil possède une arme de style militaire. Regardez Uvalde. Plus de 300 agents des forces de l’ordre formés et armés n’ont pas affronté un homme armé avec une arme de style militaire.

L’Illinois, ainsi que de nombreux États à travers le pays, ont légalisé la marijuana, ce qui permet aux gens de l’acheter et de l’utiliser. La marijuana, cependant, est toujours illégale au niveau fédéral. Soutenez-vous la légalisation de la marijuana à l’échelle nationale ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Oui. Légalisons-le déjà à l’échelle nationale.

Joe Biden a-t-il remporté les élections de 2020 ?

Oui.

Auriez-vous voté pour ratifier sa présidence ?

OUI!

Quelle est votre position sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis ?

C’était une insurrection qui a été aggravée par les paroles et l’inaction du président. Des gens sont morts inutilement. Des policiers sont morts inutilement.

Était-ce une insurrection ?

Oui.

Les personnes reconnues coupables d’un crime lié à leur participation à l’émeute devraient-elles jamais être graciées ?

Non.

Les électeurs devraient-ils être tenus de présenter une pièce d’identité pour voter?

Non.

En tant que membre du Congrès, voteriez-vous contre la certification des votes électoraux présidentiels soumis par les autorités de vote officielles des États ?

Non.