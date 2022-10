Lisa Haderlein a mon vote pour le district 16 du Congrès – Shaw Local

Après que la Cour suprême a annulé un précédent de 50 ans de choix reproductif pour les femmes et a commencé à parler d’éliminer d’autres précédents et vu que son adversaire ne représentait pas nos valeurs dans le district 16 du Congrès, Lisa Haderlein a décidé de se présenter aux élections.

Son adversaire a soutenu la décision dans l’affaire Dobbs et a voté contre Build Back Better et la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures.

Lisa réside à Harvard depuis 21 ans. C’est une dirigeante travailleuse, qui siège maintenant au conseil municipal de Harvard, au conseil de la bibliothèque et en tant que directrice de l’organisation à but non lucratif McHenry County Land Conservancy, où elle a collecté des millions de dollars pour la conservation des terres et créé de nouveaux emplois.

Elle s’engage à :

Lutte pour la liberté reproductive.

Soutenir une protection égale pour tous les résidents, quels que soient leurs revenus, leur race, leur sexe, leur pays de naissance ou leur état de résidence.

Chercher un chemin vers la citoyenneté qui maintient les familles ensemble.

Se tenir aux côtés des agriculteurs et des autres résidents pour conserver les sols agricoles de qualité, fournir de l’eau potable et atténuer les effets des inondations et de la sécheresse.

Lisa représente la protection de l’air pur, du sol et de l’eau; droit de vote; soins de santé; sécurité des armes à feu; et la baisse des prix des médicaments. Elle a mon vote.

Susan Rosner

Marengo