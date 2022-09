Lisa Guderyan – Kelowna Capital Nouvelles

Lisa Guderian

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

Je reconnais que la commission scolaire, comme toute institution gouvernementale, est dans la position difficile d’essayer de faire en sorte que les familles et les élèves de divers horizons et ayant des priorités différentes se sentent entendus et représentés. Les politiques du conseil scolaire peuvent être parfaites pour certains groupes, mais pas pour d’autres. Il n’y a aucun moyen de rendre tout le monde heureux avec chaque politique. L’important est une consultation adéquate avec l’école et la communauté et les décisions ne sont pas basées uniquement sur les valeurs des administrateurs. Le conseil scolaire doit être transparent quant à son processus de consultation et s’assurer que TOUTES les voix sont entendues.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

D’après mon expérience, de nombreux parents feront des demandes spécifiques pour leur enfant, comme le placement en classe. Souvent, les demandes ne sont pas prises en compte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, car il serait trop difficile de gérer toutes les demandes. Cela peut donner aux parents l’impression que les décisions sont pour la plupart aléatoires et ne sont pas choisies en fonction de ce qui serait dans le meilleur intérêt de chaque enfant. En tant que parent, lorsqu’un enseignant explique la justification des décisions prises en équipe ou invite les parents à participer, cela est inestimable. Les administrateurs peuvent créer une culture de collaboration qui encouragera tous les professeurs à faire de même. En tant que parent, je me considère comme l’éducateur primaire et l’école est là pour soutenir l’apprentissage de mon élève. En réalité, l’école prend toutes les décisions. En tant que fiduciaire, je veux aider les parents à jouer un rôle important dans l’éducation de leur enfant. L’éducation est une collaboration!

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

J’aime le fait que ces dernières années, il y ait eu plus d’attention sur le bien-être psychosocial et les capacités d’adaptation. L’école ne consiste pas seulement à apprendre à réussir sur le plan scolaire. Pour être des adultes productifs, les élèves doivent savoir comment faire face aux facteurs de stress de la vie et posséder de solides compétences sociales. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, j’apprécie que le district scolaire ait fait des progrès significatifs pour s’assurer que des espaces sûrs existent et qu’il y a une plus grande sensibilisation à l’intimidation et à la prévalence des problèmes de santé mentale. J’espère que notre district pourra faire en sorte que les étudiants de tous horizons se sentent en sécurité. De plus, il est important d’offrir une variété de programmes qui peuvent aider les élèves à réussir. Les programmes comme l’immersion française, les métiers et les arts sont d’autres moyens d’aider les élèves à devenir des adultes productifs. Le développement de classes de préparation plus «adultes» serait extrêmement bénéfique pour les étudiants.

4) Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Notre système d’éducation doit soutenir tous les élèves en difficulté. Nos écoles doivent enseigner et s’attendre à des interactions respectueuses entre tous les élèves, les professeurs et les parents. Les étudiants aux prises avec des problèmes d’identification de genre courent un risque accru de dépression, d’anxiété et de suicide. Les écoles doivent être conscientes des signes de problèmes de santé mentale chez leurs élèves et être prêtes à soutenir les élèves et leur famille. Notre système éducatif doit veiller à permettre aux élèves d’explorer tous les aspects de qui ils sont sans leur faire sentir qu’ils doivent se catégoriser. Les écoles doivent être un lieu sûr pour tous.

