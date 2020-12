L’actrice de Coronation Street, Lisa George, est restée à moitié aveugle de l’œil droit après avoir subi un mini-AVC.

La femme de 50 ans, célèbre pour avoir joué Beth Sutherland dans le feuilleton, a eu une hémorragie derrière son nerf optique il y a quatre ans et l’incident a laissé des dommages durables à sa vision.

Lisa, qui souffre de diabète de type 2, a détaillé ce qui est arrivé à The Sun et a déclaré qu’on lui avait dit qu’un mini-AVC avait provoqué un changement dans sa vue.

Elle dit qu’elle a également été frappée à l’œil avec une corde et qu’elle ne sait toujours pas ce qui a réellement causé les dommages.

Elle a déclaré: «J’ai eu une hémorragie derrière mon nerf optique il y a quatre ans et je suis à moitié aveugle de l’œil droit, ils ont dit que c’était comme un accident vasculaire cérébral mais aussi j’ai été frappé à l’œil avec un morceau de corde.







(Image: Getty Images)



«Ils pensent que j’ai eu un mini-coup mais un spécialiste a dit que ça devait être la corde, je ne sais toujours pas.

Comme Lisa souffre de diabète de type 2, elle n’est apparue dans le feuilleton que quelques fois cette année, car elle protégeait au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle est revenue à Corrie pour filmer quelques scènes en septembre et octobre, mais ne reviendra que bien dans l’année prochaine.







(Image: ITV)



La sensation du savon a joué dans la dernière série de Dancing On Ice et avant son passage en patinage, elle a partagé qu’elle voulait apparaître dans l’émission pour aider à lutter contre son diabète.

Elle a déclaré: « Tout le monde dit que ce sera bien pour les gens de voir le vrai moi. Mais en fait, j’ai accepté de le faire parce que j’aurai 50 ans en octobre de cette année, ce qui est une énorme affaire, et je suis déterminée à me remettre en forme. Au lieu de gras et diabétique, ce que je suis actuellement.





(Image: ITV)



«J’ai un diabète de type 2 dont je veux me débarrasser. J’ai patiné quand j’étais enfant jusqu’à ce que je tombe et m’ouvre le menton lors d’une compétition. Ensuite, j’ai perdu confiance en moi et j’ai arrêté. Cela fait 40 ans que je suis sur la glace.

En février, Lisa et le patineur professionnel Tom Naylor ont raté de peu la demi-finale Dancing On Ice.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous auwebcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.