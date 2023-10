Lisa Frankenstein obtient un premier aperçu, sortie en février 2024

Au fil des décennies, il y a eu diverses interprétations du discours de Mary Shelley. Frankenstein au cinéma et à la télévision. Certaines histoires jouent les choses assez directement, mais d’autres proposent une sorte de vision nouvelle (et souvent humoristique) du monstre titulaire : et si le monstre était l’un des Les meilleurs amis de Draculaou et s’il était chargé de sauver le monde des forces de l’enfer ? Et si Guillermo del Toro lui a pris une claque ?

La nouvelle version du personnage demande : Et si le monstre de Frankenstein était la star d’une comédie romantique ? Le prochain film de Focus Features Lisa Frankenstein met en vedette Kathryn Newton dans le rôle d’une lycéenne impopulaire nommée Lisa en 1989 qui finit par réanimer accidentellement un cadavre de l’époque victorienne en utilisant le lit de bronzage de son garage. Ce cadavre, joué par Cole Sprouse, est assez beau à ses yeux, alors elle décide de le transformer en petit ami qu’elle n’a pas pu avoir jusqu’à présent. Et naturellement, le duo tombe progressivement amoureux l’un de l’autre… au cours duquel ils peuvent provoquer des cadavres en cours de route.

Lisa Frankenstein a été écrit par Diablo Cody, marquant son premier véritable retour au genre de l’horreur depuis le bien-aimé de 2009. le corps de Jennifer. (Elle a fait des révisions non créditées pour le scénario de 2013. Mal mort film.) Cela marquera également les débuts en tant que réalisateur théâtral de Zelda Williams, un acteur de longue date surtout connu pour avoir interprété Kuvira dans La légende de Korra et fille de feu Robin Williams. Après la fin de la production en septembre 2022, Williams a exprimé sa gratitude « d’avoir franchi la ligne d’arrivée (de production) de mon premier film », le qualifiant de « l’une des aventures les plus joyeuses de ma vie ».

Avec également Carla Gugino, Liza Soberano et Henry Eikenberry, Lisa Frankenstein sortira en salles le 9 février 2024.

