Lisa de Blackpink porte une robe corset nude aux MTV VMA 2024

Lisa, du groupe Blackpink, a franchi une étape importante dans sa carrière ce soir, en faisant sa première apparition en solo aux MTV VMA. La chanteuse de « Rockstar » et cover-girl du numéro de septembre du magazine ELLE est arrivée vêtue d’une incroyable robe corset voilée couleur chair signée Mugler. « Je voulais quelque chose d’intemporel, de classique », a expliqué Lisa à MTV pour expliquer pourquoi elle avait choisi cette robe.

Noam Galaï

ANGELA WEISS//Getty Images

Lisa devrait se produire lors de la cérémonie des VMA. Elle a confié qu’elle ne pouvait pas en dire beaucoup sur le tapis rouge, mais qu’il y aurait « beaucoup de rouge et de flammes ». Son single « Rockstar » est également en lice pour les prix de la meilleure chanson K-pop, du meilleur montage, de la meilleure direction artistique et de la meilleure chorégraphie.

En savoir plus sur Lisa

Lisa a parlé à ELLE de la différence entre sa personnalité sur scène et celle qu’elle est en dehors du travail : « Sur scène, tout doit être parfait. C’est une question de performance, Lisa, je veux m’assurer qu’ils s’amusent et qu’ils vont se lever et danser avec moi. Parfois, j’aimerais les convaincre de se lever, de se lever et de danser ! » Elle a ri. « En dehors de la scène, je me détends, je reste à la maison, je regarde Netflix, je suis avec mes chats et mon chien. Quand mes chats sont sur moi et qu’ils ronronnent, c’est le top. »

Elle a également parlé de son style et de la façon dont il fait ressortir l’artiste qui sommeille en elle. « J’aime les articles en cuir », a-t-elle déclaré. « De très grosses boucles d’oreilles. Des accessoires en argent. Quand je les porte, je me dis simplement : « Ok, je suis une rock star ». Je vais marcher comme une rock star. Je vais m’asseoir comme une rock star. »

Ses vêtements reflètent également sa confiance grandissante : « Pour être honnête, je ne suis pas vraiment douée pour exprimer mes sentiments », a-t-elle déclaré. « Dernièrement, j’ai plus confiance en ce que je pense et je le dis à voix haute. »