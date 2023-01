Lisa de Blackpink crée un record du monde avec son single “LaLisa”

Le groupe féminin sud-coréen Blackpink a été créé en 2016. Depuis sa création, il a créé plusieurs records du monde. En fait, les membres du groupe de Blackpink, à savoir Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa, ont battu de nombreux records en tant qu’artistes solo.

Mardi, le Guinness World Records (GWR) a annoncé que l’un des membres du groupe, Lisa, avait créé un nouveau record du monde. Le rappeur-danseur de 25 ans bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram. Selon GWR, l’artiste a “le plus d’abonnés sur Instagram pour un artiste K-pop” au 19 janvier 2023.

La chanteuse est devenue la première femme soliste de l’histoire à remporter le titre de “Meilleure artiste K-Pop” pour sa chanson “Lalisa” aux MTV Video Music Awards 2022 et aux MTV Europe Music Awards.

Avant Lisa, ce titre était remporté par le supergroupe BTS depuis l’introduction de la catégorie en 2019.

Peu de temps après que le message soit devenu viral, les fans de Lisa ont commencé à se réjouir. Un utilisateur a commenté : “Créateur de records, créateur d’histoire, soliste de K-pop le plus titré. Global it girl !!! LALISA MANOBAL.”

Un autre utilisateur a écrit : “Félicitations reine #LISA !!! 5 GWR en tout ! Nous sommes si fiers de vous.”

Le troisième utilisateur a écrit : « Chanson solo K-pop la plus écoutée 1 milliard de streams sur tous les génériques (3 chansons) Artiste K-pop le plus suivi sur Instagram Prix EMA et VMA

Album solo K-pop le plus écouté 5 records Guinness (en tant que soliste) Tous avec son premier album. Ouais, dis-leur de doubler ces 81 millions. FÉLICITATIONS LISA.”