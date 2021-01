Lisa D’Amato a critiqué l’hôte américain du Next Top Model Tyra Banks dans une diatribe enflammée sur les réseaux sociaux.

L’ancienne lauréate de l’émission a eu quelques mots forts pour le top model, car elle a accusé Tyra – qui est apparue en tant que juge et mentor dans l’émission de repérage de mannequins pour 22 séries – d’utiliser ses «traumatismes d’enfance» à des fins lucratives à la télé-réalité.

Partageant une vidéo confessionnelle sur Instagram, Lisa, 40 ans, a raconté sa version de l’histoire alors que le hit de Lily Allen en 2009, F ** k You, jouait en arrière-plan.

«Ce message est pour Tyra Banks. Souviens-toi de moi? Salut. Lisa « , a-t-elle déclaré dans la vidéo partagée plus d’une décennie après son apparition dans la série.

« Rappelez-vous quand j’ai eu l’occasion de vous poser une question dans la saison 5 – une question de mannequin – et que je suis entré et que je vous ai posé une question qui ne concernait pas le mannequinat et que vous m’avez mis à la porte? Puis-je revenir sur cette question? »

Elle a ajouté: «C’était tellement f ** ked up, et ça m’a brisé le cœur. Comme, comment as-tu pu faire ça?

Après avoir répandu son cœur dans la vidéo, Lisa a ajouté: «Je ne sais pas comment tu dors la nuit», s’adressant directement au top model.

«Alors sachant cela, tu m’as toujours fait ça et tu as continué à le faire à d’autres filles, même après que j’en ai parlé publiquement», a-t-elle affirmé.

Après avoir appelé Tyra dans la vidéo explosive, Lisa a visé le co-créateur de l’émission, ajoutant: « Vous savez, je n’ai jamais su si vous étiez innocent ou coupable. J’ai toujours épinglé Ken Mok. »

The Mirror a contacté les représentants de Tyra pour obtenir des commentaires.

L’année dernière, Tyra a été forcée de parler de son comportement dans l’émission de télé-réalité après la refonte d’un certain nombre de clips.

Certains des moments qui ont été diffusés dans l’émission incluent le mannequin Tyra forçant un mannequin à poser dans un cercueil après la mort de son amie quelques jours auparavant, s’en prenant à un concurrent pour ne pas avoir supprimé l’espace naturel dans sa dent et pour avoir promu une séance photo au visage noir.

En réponse au fait que Twitter a été inondé de critiques sur ses actions et ses paroles, Tyra s’est rendue sur le site de micro-blogging pour partager des excuses.

Tyra a écrit: « J’ai vu les articles sur l’insensibilité de certains moments ANTM passés et je suis d’accord avec vous. Avec le recul, ce sont des choix vraiment décalés. Appréciez vos commentaires honnêtes et j’envoie tellement d’amour et de câlins virtuels. »

