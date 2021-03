«Alors que nous descendions pour voir le jardin de Jaimi, Jazzy a pris une photo de moi. C’est la photo la plus belle et la plus bizarre à regarder avec l’orbe et le rayon de soleil », a déclaré Curry à propos de cette photo qu’elle a publiée dimanche.

«Alors que nous descendions pour voir le jardin de Jaimi, Jazzy a pris une photo de moi. C’est la photo la plus belle et la plus bizarre à regarder avec l’orbe et le rayon de soleil.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy