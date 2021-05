Lisa Cook est le premier choix de Sherrod Brown pour pourvoir un poste vacant à la Fed

Cook est professeur d’économie et de relations internationales à la Michigan State University. Elle est également membre du comité directeur du Center for Equitable Growth, un groupe de réflexion progressiste basé à Washington qui compte plusieurs des meilleurs économistes du président Joe Biden parmi ses anciens élèves.

À Cook, les démocrates trouveraient probablement un gouverneur de la Fed favorable aux politiques progressistes qui accordent la priorité à des questions telles que l’emploi maximal, les inégalités de revenu et la lutte contre les disparités économiques fondées sur la race.

Alors que la décision de nommer appartient au président, les antécédents de Cook feraient probablement appel à une administration Biden axée sur la construction de la classe moyenne, la correction des inégalités raciales et l’amélioration des soins de santé et des infrastructures du pays.

Plus tôt cette année, Cook a écrit un essai sur le besoin faire entrer plus de femmes et de personnes de couleur dans la main-d’œuvre de l’innovation fondée sur la science. Cook a prédit, par exemple, que si les femmes étaient également représentées dans les emplois d’ingénierie et d’innovation, cela pourrait augmenter le PIB par habitant des États-Unis de 2,7%.

Ce type de réflexion souligne un pilier central de la doctrine Biden émergente: ce gouvernement devrait aider à ouvrir les portes aux femmes et aux personnes de couleur dans des domaines lucratifs et en croissance, tels que la technologie de l’énergie verte, qui ont été traditionnellement dominés par les hommes.

Ni la Maison Blanche ni Cook n’ont répondu à la demande de commentaires de CNBC.

L’administration Biden est en train de renforcer le soutien au Congrès et dans tout le pays pour le programme national de Biden, en particulier pour deux textes législatifs massifs qui remodeleraient fondamentalement certaines parties de l’économie américaine.

L’American Jobs Plan, une proposition axée sur les infrastructures, investirait 2,3 billions de dollars sur une décennie pour reconstruire les infrastructures matérielles, mais aussi pour financer l’innovation scientifique, payer les aides-soignants à domicile et construire un demi-million de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Sa proposition d’accompagnement, le plan américain pour les familles, consacrerait 1,8 billion de dollars au financement de programmes sociaux comprenant des congés familiaux payés, une éducation gratuite pour la petite enfance et un collège communautaire gratuit.

La Maison Blanche espère financer une grande partie de ces dépenses par le biais de son plan fiscal Made In America, une révision radicale du code des impôts qui vise à étendre l’IRS afin de lutter contre l’évasion fiscale, de mettre fin à la base renforcée pour évaluer le capital hérité. et instituer un taux d’imposition global minimum des sociétés d’au moins 15%.

L’équipe Biden a également proposé de relever le taux des entreprises américaines entre 25% et 28%. Il veut que les ménages qui gagnent plus d’un million de dollars par année paient davantage sur les gains en capital et mettent fin à l’échappatoire au report des intérêts.

Cook n’est pas le seul économiste progressiste envisagé pour le siège vacant. Bloomberg News a rapporté en février que l’administration examinait également William Spriggs, l’économiste en chef de l’AFL-CIO, la plus grande fédération de syndicats du pays.

Le poste de gouverneur est vacant parce que le prédécesseur de Biden, le président Donald Trump, n’a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien pour sa candidate préférée, Judy Shelton. Elle a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir préconisé, des années auparavant, un retour à l’étalon-or.

Le premier mandat de l’actuel président de la Fed, Jerome Powell, nommé par Trump, expire en février de l’année prochaine.