Lisa claque le Belize alors que Martin devient l’ouragan de novembre le plus au nord

Pendant ce temps, l’ouragan Martin, alimenté par des eaux océaniques exceptionnellement chaudes, balaie l’Atlantique Nord en tant qu’ouragan le plus au nord jamais enregistré en novembre.

Après avoir frappé le Belize comme un ouragan mercredi, où il a causé des inondations et des dégâts causés par le vent, la dépression tropicale Lisa s’abat sur le sud-est du Mexique.

Lorsque Lisa et Martin ont coexisté sous forme d’ouragans mercredi, il ne s’agissait que de la troisième occurrence enregistrée de plusieurs ouragans dans l’Atlantique au cours du mois. Statistiquement, un ouragan de novembre ne devrait se former dans l’Atlantique qu’une fois tous les deux ou trois ans.

Lisa a touché terre au Belize mercredi en fin d’après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 1 avec des vents soutenus de 85 mph. Il a frappé à 10 milles au sud-ouest de Belize City, qui a été inondée par l’onde océanique de l’ouragan et laissée en grande partie dans l’obscurité par ses vents puissants.

Chose frappante à propos de #Ouragan #LISA onde de tempête dans #Bélize Ville : à quelle vitesse il est arrivé. À 15 h 17, j’étais à la digue, regardant les vagues s’écraser contre elle. 30 minutes plus tard, j’ai tourné ça. Surge avait dépassé la digue et avait déjà pénétré plusieurs blocs à l’intérieur des terres. C’était tout pendant l’oeil. pic.twitter.com/9Y8vb4bpvL

Dommages légers à modérés sur Maisons et les infrastructures ont également été signalées.

Plus à l’intérieur des terres, la tempête a déchargé 4 à 8 pouces de pluie. Les averses se sont poursuivies dans certaines régions jeudi où les totaux pourraient atteindre 10 pouces.

Des précipitations excessives – et des zones inondées – ont non seulement affecté le Belize, mais aussi le Guatemala voisin et certaines parties du Mexique.