Lisa Bonet assiste au 60e anniversaire de son ex-mari Lenny Kravitz avec leur fille Zoë Kravitz

Lenny Kravitz a marqué sa dernière étape en musique et en famille !

Vendredi, la superstar du rock a fêté ses 60 ans à Paris, en France, à l’Hôtel de Crillon. L’interprète de « Fly Away » a été photographié entrant dans l’établissement.

Habillé à neuf pour l’occasion, Kravitz portait un élégant costume noir moulant superposé à un chemisier marron qu’il a laissé ouvert. Pour garder les choses cool, le chanteur lauréat d’un GRAMMY a porté une paire de lunettes de soleil sombres.

Lenny Kravitz fête ses 60 ans et la sortie de son nouvel album à Paris, en France. – Meilleure image/BACKGRID

De son côté, sa fille, Zoé Kravitzavait l’air chic dans une robe blanche, qu’elle superposait à un blazer noir, alors qu’elle entrait à la fête aux côtés de sa mère et de l’ex-femme de Kravitz, Lisa Bonet.

Pas sur la photo Channing Tatum, le fiancé de Zoë.

Une source raconte à ET que l’homme du moment s’est bien amusé en faisant la fête avec sa famille et ses amis.

« Lenny Kravitz a passé un très bon moment en célébrant son anniversaire », a déclaré une source à ET. « Après le dîner, il y a eu une fête où tout le monde a apprécié les airs de DJ Ruckus et une séance de danse sur les classiques de Lenny. Les invités ont également sauté sur sa chanson ‘Let It Ride’ de son nouvel album. »

La source affirme que la liste des invités a été établie par Kravitz lui-même.

« Lenny a organisé une incroyable liste d’invités, qui comprenait des amis de longue date comme Chris Rock, Naomi Campbell, Evan Ross et sa enseignante de 4e, Mme Goldberg », ajoute la source. « Le cousin éloigné de Lenny a été choisi comme maestro. »

Outre son anniversaire, vendredi a marqué une autre occasion spéciale pour Kravitz : la sortie de son dernier album, Lumière électrique bleue.

Kravitz s’est rendu sur Instagram pour célébrer l’occasion.

Zoë Kravitz et Lisa Bonet célèbrent l’anniversaire de Lenny Kravitz à Paris, en France. – Meilleure image/BACKGRID

« L’attente est terminée… Blue Electric Light est maintenant disponible », a-t-il légendé le message.

Dans une vidéo, Kravitz est apparu devant la caméra et a jailli de ce moment.

« Je suis à Paris, en France, c’est une belle journée, le soleil brille et les oiseaux chantent et Blue Electric Light est enfin sorti », dit-il. « Cela a été un long voyage et un travail d’inspiration et d’amour. Je tiens à vous remercier tous pour tout votre soutien, tous vos encouragements, vous tous qui me maintenez à flot toutes ces années. Permettez-moi de faire ce que je fais. » Tourner pour que nous puissions être ensemble et célébrer la vie. » A vous tous, et à nous tous, en tant qu’êtres humains, êtres spirituels, de vivre une expérience humaine « , dit-il en prenant une photo. tir. « Et je vous souhaite à tous de l’amour. Paix. »

La semaine dernière, avant de célébrer son nouvel album et sa nouvelle décennie, Kravitz s’est entretenu avec Gayle King sur Matins CBS et a révélé qu’il était plus que jamais prêt à aimer, à la soixantaine.

« Pour le moment, je suis juste ouvert », a-t-il déclaré à propos de sa vie amoureuse, ajoutant qu’il cherchait toujours – ce qui pourrait être le problème. « Quand tu désires quelque chose, tu le cherches, n’est-ce pas ? Mais je trouve que quand tu ne regardes pas, tu le trouves. »

Il a ajouté : « Je peux dire que je n’ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. »

