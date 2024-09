Lisa Barlow, star de « RHOSLC », perd 100 000 $ en dansant à la NYFW

Les débuts de Lisa Barlow à la Fashion Week de New York ont ​​​​presque coûté une jolie somme.

La star de « The Real Housewives of Salt Lake City » a fait sa première apparition à la NYFW et a fini par perdre une bague de 100 000 $, nous a-t-on dit.

Barlow a assisté du designer Sergio Hudson défilé de mode samedi — et a dansé un peu trop fort à son afterparty à Hearsay. Ses mouvements ont même fait voler sa bague de son doigt !

La star de « RHSLC », Lisa Barlow, a assisté à la NYFW pour la première fois samedi, où elle a perdu une bague de 100 000 dollars. Images GC

Barlow, photographié assistant au défilé d’Alexander Wang, a fait le tour de la NYFW. Getty Images

Un fêtard a déclaré à Page Six que la star de télé-réalité dansait derrière la cabine du DJ de la fête lorsque la bague « s’est envolée de sa main » et qu’elle est allée rejoindre Hudson dans sa zone VIP.

« Comme c’était sa première NYFW, elle n’a pas commencé sur les chapeaux de roue. Elle était vraiment triste », a confié une source à Page Six.

« Lisa a toujours froid, alors ses bagues sont [always] « Ça tombe ! » a ajouté la source à propos du problème de bijoux.

Le designer Sergio Hudson a organisé sa soirée NYFW à Hearsay. Getty Images

La star de « RHOSLC » a un jour perdu une bague de 60 000 dollars à l’aéroport. Scott Gries/Bravo via Getty Images

Le club, bien sûr, « était si sombre et animé qu’il était impossible de le trouver », a ajouté la source. Et il était hors de question de faire une « recherche approfondie » pour retrouver la bague, car la boîte de nuit était bondée, nous a-t-on dit.

Hélas, Barlow a dû retourner à son hôtel sans son précieux bijou.

(Ce n’est pas la première fois qu’une des bagues coûteuses de Barlow glisse de son doigt : elle a dû remplacer une bague sentimentale de 60 000 $ qu’elle a égarée à l’aéroport pendant la saison 4 de son émission Bravo.)

La bague de Barlow lui a été rendue lundi. Presqu’île de Cllifton/Bravo

Heureusement, cette fois, « la compagne de Sergio l’a retrouvé plus tard dans la soirée, non loin de sa table, et l’a récupéré. Il l’a ramené en toute sécurité à sa femme. [on Monday] « À l’hôtel. C’était parfait ! » a raconté la source.

L’affaire de la bague manquante de Barlow est notre histoire d’objets perdus et retrouvés haut de gamme préférée depuis 2018, lorsque nous avons rapporté que Paris Hilton avait perdu une bague de fiançailles de 2 millions de dollars sur la piste de danse de Miami, en Floride, parce qu’elle tournait si sauvagement !

Cette bague a été retrouvée plus tard dans un seau à glace sur une table voisine. Mais les fiançailles avec son ancien fiancé Chris Zylka n’ont pas duré.