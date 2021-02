La star de REAL Housewives of Salt Lake City, Lisa Barlow, a crié à Heather Gay pour « l’avoir fait passer pour une putain et une mauvaise maman » pendant leur querelle enflammée.

Le moment émotionnel a eu lieu pendant la première partie de la RHOSLC retrouvailles mercredi.

Lors de la réunion, Heather a dit à Lisa qu’elle était «impolie, manipulatrice et dédaigneuse».

Après que Heather ait dit qu’elle ne voulait pas être amie avec Lisa, la femme de 45 ans a commencé à crier après Heather.

Lisa hurlé: «Si vous voulez continuer à venir pour moi, venez pour moi. Mensonge mensonge.

« Créez votre faux récit parce que si les gens savaient la vérité, je ne serai pas perçu comme une mauvaise maman et une chienne comme vous le décrivez.

« La réaction à la façon dont vous me représentez a fait en sorte que les DM des fans m’appelaient constamment comme des putes.

Plus tôt pendant la réunion, l’hôte Andy Cohen a essayé d’amener Lisa et Heather à sortir d’un combat.

Alors qu’Andy a dit « nous allons passer à autre chose », Lisa a levé la main en l’air et a dit: « Non, nous n’allons pas continuer. »

L’hôte de 52 ans a semblé choqué par l’explosion de Lisa en répondant: « Oh, très bien alors. »

Heather et Lisa ont continué leur combat alors qu’ils se maudissaient, Lisa criant à Heather qu’elle était une «putain de menteuse».

Lisa est mariée à John Barlow, qui est également son partenaire commercial.

La Bravo star et son mari partagent leurs fils Jack et Henry ensemble.

Le couple est copropriétaire des marques d’alcool Vida Tequila et Jack Henry Spirits.

Pendant ce temps, Heather a trois filles adolescentes: Ashley, 17 ans; Géorgie, 14 ans; et Annabelle, 13 ans.

La star du RHOSLC a divorcé de son ex-mari en 2015 et elle a actuellement la garde de leurs enfants.

Plus tôt ce mois-ci, Lisa a fait la une des journaux lorsqu’elle a de la colle à ongles dans les yeux.

Réfléchissant à l’expérience douloureuse, Lisa Raconté Page six: « C’était horrible. J’étais au téléphone avec ma petite amie et je suis littéralement allé mettre mes gouttes pour les yeux et c’était la colle à ongles.

La RHOSLC star a raconté comment les médecins lui ont assuré: « Vous n’allez pas être aveugle, mais vous avez endommagé une cornée. »

«Je suppose qu’il y a quatre niveaux de votre cornée et elle est passée au niveau trois. Cela m’a griffé tout l’œil et ils ont dû utiliser des pinces chirurgicales pour arracher les cils dans le coin.