Lisa Baggs de Gogglebox lance une attaque furieuse contre une célébrité populaire après lui avoir envoyé un “message grossier” sur Facebook

La star de Gogglebox, Lisa Baggs, a lancé une attaque furieuse contre une célébrité populaire après lui avoir envoyé un “message grossier” sur Facebook.

Canal 4

La star de Gogglebox, Lisa Baggs, a lancé une attaque furieuse contre un célèbre chef de la télévision

Elle affirme que Jamie Oliver a été "impoli" avec elle sur Facebook

Lisa, 53 ans, qui est devenue célèbre dans l’émission à succès de Channel 4, a raconté à ses fans son échange avec le chef de la télévision Jamie Oliver.

Après avoir expliqué qu’elle avait posé « une question » à Jamie sur Facebook après avoir acheté son livre de cuisine, la star a écrit : « Il peut tout de suite se faire foutre. Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant, il a été si grossier avec moi sur Facebook. Je lui ai posé une question et je lui ai dit pourquoi faut-il mettre de l’huile sur tout.

“Et il a répondu et a dit quelque chose dans le sens d’écouter l’amour, si vous voulez mettre une charge de saindoux sur tout ce que vous cuisinez …

«Et je lui ai dit à quel point tu es impoli? Et puis j’allais lui dire que j’ai acheté votre livre Ministry Of Food et ça m’a fait grossir parce que j’ai cuisiné chaque recette pendant un mois et j’ai pris 9 livres de poids, merci beaucoup. ”

Jamie Oliver est l’un des chefs célèbres les plus appréciés de Grande-Bretagne, aux côtés de Gordon Ramsay et Gino D’Acampo.

Depuis son ascension vers la gloire, il a amassé une fortune et une énorme progéniture d’enfants.

Le message de Lisa intervient après que la famille a récemment révélé le «frère secret» qui «n’était pas autorisé» dans l’émission de télé-réalité.

Le Sun a précédemment rapporté comment le clan basé dans l’Essex manquait d’un frère après avoir fait irruption dans la série Channel 4.

Gogglebox a vu maman et papa Lisa et Terry rejoints par leur progéniture Joe et George.

Le quatuor est généralement apparu tous ensemble à la maison familiale, où ils ont ravi les téléspectateurs avec leur commentaire plein d’esprit.

Bien qu’ils aient quitté la série de manière sensationnelle plus tôt cette année après trois séries, déclarant qu’ils “ne pouvaient pas s’engager”.





Pourtant, une nouvelle vidéo TikTok montre le frère absent Danny, avec la légende hilarante: “Quand le frère secret qui n’était pas autorisé sur Gogglebox vient pour Noël.”

Joe a mis en ligne la vidéo qui montrait le trio dansant dans la cuisine.

Un fan a rapidement interrogé: “Pourquoi l’avez-vous caché? Donnez-lui son propre emplacement Gogglebox.

Un autre a simplement ajouté: “Pas question.”

Maman Lisa s’est ensuite mise à plaisanter en plaisantant: “Mon fils secret.”



La famille Baggs est devenue célèbre sur Gogglebox