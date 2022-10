Lisa Armstrong montre la transformation des cheveux et est comblée d’éloges avant le retour au travail sur Strictly

LISA Armstrong a a révélé un nouveau look glamour alors qu’elle se prépare à retourner à Strictly Come Dancing ce soir.

L’actrice de 45 ans, la tête pensante du maquillage de l’émission, a révélé le résultat d’un relooking sur Instagram.

Instagram

Glam Lisa Armstrong exhibant sa nouvelle coupe de cheveux bob[/caption]

Lisa, qui a été mariée à Ant McPartlin entre 2006 et 2018, a posé avec un énorme sourire sur son visage.

Elle a écrit: “Elle l’a coupé !!! ”

Le gourou du maquillage a rapidement été félicité pour le nouveau look par les stars passées et présentes de Strictly.

Le danseur James Jordan a qualifié le relooking de “Stunning !!!” tandis que la star de Coronation Street, Kym Marsh, a simplement écrit: « .”

Pro Jowita Przystal a ajouté : “Magnifique ” et Robin Windsor a déclaré: “Magnifique .”

Lisa, un ancien membre de l’ancien membre du groupe pop Deuce, a troqué les projecteurs pour travailler dans les coulisses.

Elle est devenue maquilleuse pour certains des plus grands spectacles du Royaume-Uni, notamment The X Factor, Britain’s Got Talent et de nombreux spectacles d’Ant & Dec.

La star a ensuite rejoint Strictly et en est maintenant à sa 13e série de l’émission en tant que responsable du maquillage et de la coiffure.