Lisa Armstrong a exprimé clairement ses sentiments à propos de 2020 en aimant un tweet décrivant les 12 derniers mois comme un ‘s ** t show’.

Le message est venu juste après que l’ex-ancien de Lisa, Ant McPartlin, ait annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Anne-Marie Corbett, qui avait initialement été embauchée comme son assistante.

Suite à la nouvelle, la maquilleuse Strictly Lisa, 42 ans, a envoyé sur Twitter un tweet favori qui disait: « Je me sens vraiment mal aujourd’hui, Noël est venu et reparti et une autre année est terminée. MAIS je compte mes bénédictions.

« Bien que cela ait été comme une année pour tout le monde, nous avons été plus chanceux que certains. Restez en sécurité tout le monde, espérons que 2021 offrira de meilleures choses pour nous tous x. »

« Une belle dame, à l’intérieur et à l’extérieur – Félicitations à VOUS Lisa, une vraie femme élégante », a déclaré le fan.

Malgré le dédain apparent de Lisa vers 2020, l’année n’avait pas été trop horrible pour la maquilleuse professionnelle, qui a lancé sa première collection avec Avon et qui aurait retrouvé l’amour après sa rupture avec l’amour de longue date Ant.

Ant et Lisa étaient mariées depuis 11 ans, le présentateur de télévision posant la question au maquilleur professionnel lors de vacances bien-aimées à Dubaï.

À la suite de leur séparation, des rapports ont commencé à circuler selon lesquels Ant voyait maintenant son ancienne PA Anne-Marie Corbett.

Ant a révélé plus tard qu’Anne-Marie avait été son « rock » pendant les moments difficiles et l’a décrite comme l’amour de sa vie dans une interview au magazine.







Au cours du week-end, un porte-parole de la star a confirmé qu’il avait posé la question à Noël.

« Ant et Amzie sont ravis d’annoncer leurs fiançailles », ont-ils révélé, ajoutant: « La proposition a eu lieu la veille de Noël chez eux dans un cadre très romantique. »

Le co-animateur et meilleur ami de Ant, Declan Donnelly, a plaisanté en disant qu’il attend toujours le signe de tête en tant que meilleur homme après la nouvelle.

Discutant devant son domicile à Chiswick, dans l’ouest de Londres, Dec a déclaré qu’il était heureux pour son compagnon.

Mais interrogé sur le fait d’être le témoin à la cérémonie – prévue l’année prochaine – Dec a ajouté: «Il ne m’a pas encore posé la question. J’attends qu’on me le demande. On verra! »