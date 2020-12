Le mois prochain marquera le deuxième anniversaire de la séparation d’Ant McPartlin de l’épouse de 11 ans Lisa Armstrong.

Une déclaration publiée par le camp de la star I’m A Celeb a stupéfié les fans qui avaient vu Lisa se tenir aux côtés du présentateur pendant 23 ans – y compris son combat contre la toxicomanie et le traitement en cure de désintoxication.

Lisa, 44 ans, a choisi de rester silencieuse face à son chagrin, à l’exception d’aimer quelques tweets barbelés de partisans frappant son mari alors qu’il passait avec son ancienne assistante parlementaire Anne Marie Corbett.

S’exprimant dans une confession rare et sincère, Lisa s’est ouverte dans une colonne pour The Sun sur la souffrance pendant les « jours les plus pluvieux ».

Mais Lisa est sortie avec une nouvelle vie, après s’être trouvée un nouveau petit ami dans James Green, décrocher une place de juge sur Glow et lancer sa propre campagne de maquillage réussie avec Avon.

S’exprimant dans sa chronique, Lisa a révélé qu’elle avait nommé le rouge à lèvres et les crayons à lèvres de sa collection d’après ses amis de placard qui l’ont aidée à traverser les moments difficiles.

En réfléchissant sur le parcours de Lisa, le psychothérapeute Noel McDermott a déclaré que les succès de Lisa étaient un exemple parfait de la façon d’utiliser le chagrin pour sortir plus fort.

«Elle a agi avec maturité et semble déterminée à embrasser l’ici et maintenant. Son succès est vraiment stimulant et édifiant», explique Noel dans Closer de cette semaine.

«Lorsque vous avez traversé une situation difficile comme Lisa, vous avez deux choix: passer sous ou l’accepter. Si vous pouvez voir au-delà de votre souffrance et regarder la situation dans son ensemble, plus vous êtes plus susceptible de grandir grâce à votre expérience. que d’être épuisé par elle.

« Il est très clair que secrètement, malgré tout ce qu’elle a vécu avec la fourmi, cela l’a en fait aidée à reconstruire sa vie. »







Une adolescente Lisa et Ant ont été présentées lors d’une fête de célébrités dans les années 90 alors qu’elles étaient toutes deux des pop stars en herbe.

Ils ont été heureux ensemble pendant 23 ans au total – se sont mariés en 2006 et le sont restés 11 ans jusqu’à ce qu’ils annoncent leur séparation en janvier 2018.

Le couple a ensuite divorcé lors d’une audience de 30 secondes en octobre 2019.