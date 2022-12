Lisa Armstrong a une cure de jouvence très glam alors qu’elle remporte le premier prix pour Strictly work

LISA Armstrong est chargée d’embellir les stars glamour de Strictly – mais hier soir, c’était à son tour de se pomponner.

La maquilleuse de télévision, 46 ans, avait fière allure dans une combinaison bleu marine en velours écrasé aux prix de la Royal Television Society.

Lisa Armstrong et Lisa Davey avec leur prix RTS hier soir[/caption]

Et ce fut une soirée mémorable alors que Lisa et la coiffeuse Lisa Davey ont remporté le gong Makeup Design Entertainment & Non Drama pour leur travail sur Strictly.

À côté d’une photo du couple posant avec le prix, Lisa A a écrit: “Wow… Complètement honorée et ravie de recevoir ce prix @lisadaveyhair Merci beaucoup @royaltelevisionsociety @bbcstrictly Nous l’avons fait !!! .”

Les messages de félicitations ont afflué, avec Strictly pro Nadiya Bychkova écrivant: «Le meilleur du secteur .”

Lisa Snowden a commenté: “Félicitations chérie! .”

Molly Rainford, star de CBBC et demi-finaliste de Strictly, a posté: « Le meilleur .”

Lisa, un ancien membre de l’ancien membre du groupe pop Deuce, a troqué les projecteurs pour travailler dans les coulisses.

Elle est devenue maquilleuse pour certains des plus grands spectacles du Royaume-Uni, notamment The X Factor, Britain’s Got Talent et de nombreux spectacles d’Ant & Dec.

La star a ensuite rejoint Strictly Come Dancing et en est maintenant à sa 13e série de l’émission en tant que responsable du maquillage et de la coiffure.

L’équipe de Lisa se compose d’elle-même, de cinq autres maquilleurs, d’un superviseur de la coiffure, de cinq coiffeurs et de quatre assistants.

Loin du spectacle, elle a trouvé l’amour avec James Green l’année dernière et ils ont récemment passé des vacances ensemble.

