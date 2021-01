Lisa Armstrong semblait prête à affronter le monde en 2021 après une métamorphose sensationnelle du Nouvel An.

L’ex de Ant McPartlin sait tout sur la réparation d’un visage avant un grand moment.

Lisa, bien sûr, fait le maquillage des stars – avec Strictly Come Dancing, l’un des spectacles sur lesquels elle travaille.

Mais il ne s’agit pas seulement de préparer les célébrités à affronter les caméras dont elle se débrouille.

Le gourou des cosmétiques, 44 ans, a pris un superbe selfie pour sonner la nouvelle année – comme le reste d’entre nous, disant au revoir à une 2020 torride et espérant de meilleures choses à venir.

Tenant un verre de champagne, elle lança un sourire à l’objectif alors qu’elle accueillait la nouvelle année.









Ses yeux bruns étaient incroyables avec une couche de fard à paupières rose scintillant.

Les lèvres de Lisa étaient recouvertes de rouge à lèvres rose.

Et même si elle ne pouvait pas sortir, elle avait l’air prête à aller en ville.

Mais même lorsque vous restez à la maison, il n’y a aucune excuse pour ne pas être à votre meilleur.

Partageant le selfie glam sur Instagram, elle a écrit: « Bonne année à tous !!!







(Image: lisaarmstrongmakeup / Instagram)



« Restez en sécurité, en bonne santé et heureux ….. Pour une meilleure 2021 Beaucoup d’amour xxxx. »

Les 91 100 abonnés de Lisa n’ont pas tardé à lui souhaiter le meilleur pour l’année à venir – et lui ont dit à quel point elle était belle.

« Bonne année, belle dame xx », a écrit un fan dans les commentaires.

« Vous avez l’air sensationnel … Bonne année! » rayonna un autre.







(Image: Instagram)



Il est juste de dire que 2020 n’a pas été si mal pour Lisa – elle a collaboré avec Avon pour rassembler une sélection de fonds de teint, de poudres, de produits pour les lèvres et les yeux.

Elle a déclaré en octobre lors du lancement: « Je ne vais jamais dire ‘vous devez faire ceci et acheter cela’ et les appliquer dans cet ordre en ce qui me concerne, vous pouvez utiliser une éponge, un pinceau, doigts, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière.

« Le fait est que vous pouvez porter n’importe laquelle de ma collection, c’est tellement facile, flatteur et portable. »