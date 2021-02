Lisa Armstrong 3 ans après le chagrin d’Ant McPartlin – 4 millions de livres sterling à la maison, nouvel emploi et petit ami sexy

Il y a un peu plus de trois ans, Ant McPartlin a annoncé la fin de son mariage de 23 ans avec Lisa Armstrong dans une déclaration en solo qui l’aurait dévastée.

La douleur de la maquilleuse Strictly Come Dancing a été encore aggravée lorsque Ant est sorti avec leur ancienne PA, Anne-Marie Corbett, six mois plus tard.

Et alors que leur divorce devenait de plus en plus compliqué, Ant a révélé qu’ils avaient coupé tout contact et ne communiquaient que par l’intermédiaire de leurs avocats.

Mais ces jours-ci, la vie de Lisa, 44 ans, ne ressemble guère à ces jours sombres de chagrin.







(Image: Nicholas Bowman)



Pour marquer la Saint Valentin, l’ancienne star de Deuce a finalement confirmé sa relation avec son petit ami James Green, partageant deux photos adorées sur Instagram avec la légende: « HVD ».

Elle a également partagé une capture d’écran d’un message d’un fan ravi qui s’est dit ravi, alors voyez la star profiter enfin de sa propre dose de bonheur.

« Ce message fait mon coeur! » a écrit l’adepte. « Je pense que j’ai souffert avec Lisa pour Lisa et ce que je ressentirais – elle mérite le meilleur du meilleur et rien de moins. »







(Image: Instagram)



Lisa et Ant ont signé leur divorce l’année dernière alors que la sensation télévisée Ant lui avait donné 31 millions de livres sterling sur sa fortune estimée à 62 millions de livres sterling.

Déterminée à commencer un nouveau chapitre, Lisa a emballé ses affaires et a quitté la maison de 5 millions de livres sterling qu’ils avaient autrefois partagée dans la banlieue chic de Chiswick, à l’ouest de Londres.

Après que Ant aurait trié ses affaires, Lisa a jeté le reste sur le côté de la rue avec un panneau disant: « Aidez-vous ».

Et quand un fan a tweeté: « Lisa a fait quelque chose d’extraordinaire et a aidé les habitants avec de superbes cadeaux gratuits dont elle n’a plus besoin! » elle a rapidement répondu: « Exactement. »

À l’époque, une source a déclaré au Sun: «Ant avait déjà passé au crible ce qu’il voulait garder et avait fait ramasser des gaufres ces dernières semaines.

« Ce qui restait est offert gratuitement. Son peignoir a été pris. Des souvenirs de foot ont également été donnés. Mais c’était la fin pour ses chemises de Newcastle. »







(Image: lisaarmstrongmakeup / Instagram)



Pendant ce temps, c’était de plus en plus pour Lisa, qui a acheté une propriété de 4 millions de livres sterling au bord de la rivière avec cinq chambres, quatre salles de bains et une vue incroyable sur la Tamise.

Le tapis parfait pour recevoir, il dispose également d’un jardin en terrasse de 226 pieds avec la cuisine d’un chef.

Désireuse d’y mettre sa marque, Lisa a révélé en octobre dernier qu’elle « vivait le rêve » après avoir emménagé dans un hôtel pour échapper aux vastes rénovations en cours dans l’établissement.

Elle a déclaré au podcast Outspoken Beauty: «Je viens littéralement de décider de déménager et d’acheter une nouvelle maison, de déménager à la période la plus chargée de ma vie.

«Et mon ami qui est architecte d’intérieur m’a aidé avec la maison et l’a redessinée. Elle est entrée comme un bulldozer et maintenant c’est comme un chantier de construction. Maintenant, je suis dans un hôtel.

«Je ne reste ici que quelques instants. Je suis venu à l’hôtel pour avoir un peu de répit et trouver un logement temporaire.

« Je dois juste y faire face. Obtenir un petit-déjeuner en chambre tous les matins est un bon résultat. Bacon grillé, œufs au plat … vivre le rêve. »







(Image: Copyright inconnu)



Sa carrière va également de mieux en mieux. Elle a lancé sa propre collection de maquillage Avon populaire et propose régulièrement des tutoriels à ses 94000 abonnés Instagram.

Son ex-mari Ant, quant à lui, a également pris un nouveau départ et proposé à la nouvelle amoureuse Anne-Marie la veille de Noël.

Un porte-parole de la star a confirmé: « Ant et Amzie sont ravis d’annoncer leurs fiançailles. La proposition s’est déroulée la veille de Noël chez eux dans un décor très romantique. »

Et Lisa a été forcée de riposter aux affirmations selon lesquelles la nouvelle lui avait laissé le cœur brisé, qualifiant les reportages de « vieux cr * p ».

Et selon une source, Lisa, adorée, était complètement insensible à la nouvelle.

L’initié a déclaré à New: «Elle pensait que ce serait la prochaine étape et elle était en fait surprise qu’ils ne se soient pas fiancés avant maintenant.

«Elle pense que Ant est une personne différente. Ce n’est pas la même fourmi qu’elle connaissait et dont elle était amoureuse, c’est quelqu’un de très différent.