L’IRS utilise l’IA pour cibler les ultra-riches en cas d’infractions fiscales

L’Internal Revenue Service (IRS) ajoute des outils d’intelligence artificielle pour réprimer les violations fiscales potentielles, a annoncé l’agence vendredi. L’IRS affirme qu’il se concentrera sur les contribuables fortunés qui ont eu recours à des « stratagèmes sophistiqués pour éviter l’impôt », au lieu d’imposer aux citoyens ordinaires des audits « sans changement ».

L’intelligence artificielle changerait la façon dont l’IRS émet des audits, en donnant la priorité aux contribuables à revenu élevé qui ont un revenu total de 1 million de dollars et identifierait les individus qui ont plus de 250 000 $ de dette fiscale reconnue. En mettant en œuvre l’IA, l’IRS a déclaré dans un communiqué de presse que cela « aidera les équipes de conformité de l’IRS à mieux détecter la fraude fiscale, à identifier les menaces émergentes en matière de conformité et à améliorer les outils de sélection des cas ». l’IRS a dit dans un communiqué de presse.

Pour ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars par an, l’IRS affirme qu’il veillera à ce que les taux d’audit n’augmentent pas, affirmant que le crédit d’impôt sur le revenu gagné a été mis en place pour aider les travailleurs qui gagnent des revenus modestes, selon le communiqué. L’agence a précisé que l’IA sera utilisée pour lancer des enquêtes sur 75 des plus grands partenariats américains qui documentent des actifs dépassant en moyenne 10 milliards de dollars.

Il serait utilisé pour cibler les hedge funds, les partenariats d’investissement immobilier et les cabinets d’avocats qui auraient pu contourner les règles. ce qui représente environ 1 600 contribuables au total qui « doivent des centaines de millions de dollars d’impôts ».

Le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, a déclaré lors d’une conférence de presse : « De nouveaux outils nous aident à voir des modèles et des tendances que nous ne pouvions pas voir auparavant, et par conséquent, nous avons une plus grande confiance quant à l’endroit où chercher et à trouver où les grands partenariats protègent leurs revenus. » Fortune signalé.

Le mois dernier, l’IRS a embauché près de 90 000 personnes supplémentaires membres du personnel à temps plein , la plus forte augmentation depuis plus d’une décennie, pour améliorer ses services aux contribuables et soutenir ses efforts visant à intégrer l’IA pour cibler l’évasion fiscale. Cette décision intervient après que l’IRS a reçu 80 milliards de dollars de financement l’année dernière pour la loi sur la réduction de l’inflation, mais elle a provoqué des conflits avec les républicains qui affirmaient que l’IRS ciblerait les petites entreprises et les contribuables à revenu intermédiaire utilisant ces fonds. En conséquence, les Républicains ont réussi à retirer 20 milliards de dollars de fonds de l’IRS plus tôt cette année comme compromis pour augmenter la limite d’emprunt et éviter un défaut de paiement.

Werfel a déclaré dans le communiqué de presse de l’IRS que l’agence s’engage à cibler les riches et affirme que les outils d’IA nouvellement ajoutés tiendront ces individus responsables de ce qu’ils doivent. Au moins pour l’instant.

« Je m’engage à inverser cette tendance, en veillant à ce que les nouveaux financements se traduisent par des efforts de conformité plus efficaces pour les riches, tandis que les déclarants à revenus moyens et faibles continueront de ne voir aucun changement dans les taux d’audit pré-IRA historiquement bas pour les années à venir. , » il a dit.