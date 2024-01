L’IRS teste un nouveau logiciel qui pourrait vous permettre de déclarer vos impôts gratuitement : NPR

basculer la légende Zach Gibson/Getty Images

Zach Gibson/Getty Images

L’Internal Revenue Service pilote cette année un nouveau programme qui vise à aider les Américains à déclarer leurs impôts directement auprès du gouvernement, gratuitement.

Connu comme Fichier directle service sera ouvert au début à certains déclarants dans certains États afin que l’IRS puisse tester le programme avec un plus petit groupe d’utilisateurs et apporter des modifications avant de l’ouvrir à un plus grand groupe de contribuables à l’avenir.

La saison des impôts de cette année commence aujourd’hui, lorsque l’IRS commence à accepter et à traiter les déclarations de revenus.

L’année dernière, l’IRS a commencé à développer un service gratuit de déclaration de revenus quelques mois après avoir reçu un afflux de 80 milliards de dollars de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été promulguée par le président Joe Biden.

Le service gratuit est devenu repousser des Républicains et du fabricant de TurboTax Intuit, qui l’ont qualifié de « solution à la recherche d’un problème ». Mais l’IRS a soutenu que Direct File rendrait plus simple et gratuit ce qui peut être une entreprise complexe et coûteuse.

L’IRS s’est auparavant associé à des entreprises privées pour créer un autre programme gratuit de déclaration de revenus appelé Fichier gratuitmais seulement environ 2 % des contribuables éligibles l’utilisent.

Qui peut utiliser le nouveau service de déclaration de revenus de l’IRS ?

Au départ, seuls les employés fédéraux et étatiques dans certaines situations fiscales seront éligibles pour participer au programme pilote Direct File, CNN signalé.

De plus, le pilote être seulement ouvert aux personnes qui vivaient dans ces États en 2023 : Arizona, Californie, Floride, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New York, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Washington et Wyoming.

Le projet pilote est en outre limité par la situation fiscale de l’utilisateur. Les personnes qui détaillent leurs déductions, gagnent des revenus de travail ou d’entreprise, ou réclament certains crédits d’impôt ne sont pas éligibles pour le moment.

Le service est disponible en anglais et en espagnol.

L’IRS a déclaré qu’il commençait avec un nombre limité d’utilisateurs pour suivre les meilleures pratiques de lancement de logiciels et qu’il prévoyait d’ouvrir progressivement le programme à davantage de personnes et fournirait des mises à jour sur ce processus sur son site Web.

Comment fonctionne le fichier direct ?

Direct File sera accessible aux utilisateurs sur ordinateur, tablette ou smartphone. Vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel.

L’IRS propose également une assistance par chat en direct – avec une option d’appel téléphonique de suivi – aux personnes qui ont besoin d’aide pour utiliser Direct File.

Le programme pilote présente une mise en garde majeure : il aide uniquement les utilisateurs à préparer leurs déclarations de revenus fédérales.

L’IRS a déclaré que la plupart des États sans impôt sur le revenu ainsi que les États qui ont la capacité de développer un service de déclaration de revenus géré par l’État (ou en ont déjà un) participent au projet pilote.

Les utilisateurs vivant en Arizona, en Californie, au Massachusetts et à New York seront dirigés vers un outil de déclaration de revenus soutenu par l’État pour préparer leurs déclarations d’État.