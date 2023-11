L’IRS simplifie la déclaration de revenus pour l’année prochaine grâce à des améliorations tant attendues

Les Américains devraient bénéficier d’une saison de déclaration légèrement plus facile en 2024 après que l’IRS ait introduit davantage de ressources pour les contribuables.

Le l’agence fiscale a annoncé cette semaine que les contribuables peuvent désormais télécharger électroniquement toute la correspondance, les réponses aux avis et les documents sur le site Web de l’agence, qui comprend également un outil de suivi amélioré « Où est mon remboursement ». En ce qui concerne le service client, l’Internal Revenue Service répond plus souvent à ses téléphones et propose des centres d’aide fiscale en personne avec des horaires prolongés.

Ces mesures – financées par la loi sur la réduction de l’inflation – visent à établir de meilleures relations avec les contribuables avec des services plus conviviaux après plusieurs rapports critiqués. son manque de service client dans le passé. Il reste encore beaucoup à faire, a promis l’agence, même si ses antécédents en matière d’améliorations technologiques ont été, au mieux, inégaux.

“Les contribuables économiseront du temps et des efforts”, a déclaré mardi la secrétaire au Trésor Janet Yellen. “L’IRS réduira les erreurs et les coûts de stockage. Et nous accélérerons les délais de traitement pour l’ensemble du système.”

Changements pour la saison de déclaration de revenus 2024

L’IRS estime que le nouveau changement permettra de faire passer 125 millions de documents papier au format numérique et que 94 % des contribuables américains n’auront plus à envoyer de courrier à l’IRS. (Spencer Platt via Getty Images)

Correspondance numérique

Les contribuables peuvent désormais soumettre par voie électronique toute leur correspondance, leurs formulaires non fiscaux et leurs réponses aux avis via le «Outil “Téléchargement de documentation” sur le site Web de l’IRS.

Tout d’abord, ils saisissent le code d’accès de leur correspondance ou sélectionnent le type de lettre dans la liste déroulante lors du téléchargement des éléments. Ils peuvent ensuite télécharger des photos ou des copies numériques des documents à l’agence fiscale et recevoir la confirmation que les documents ont été soumis.

Plus tôt en février, les contribuables ne pouvaient répondre que par voie numérique aux neuf correspondances les plus courantes. Avant cela, les contribuables devaient répondre à toutes les réponses, explications et correspondances par courrier postal, ce qui entraînait d’importants retards dans le traitement et les remboursements.

Le nouveau système de traitement électronique améliore le système fiscal de deux manières. Cela réduit le temps que les contribuables consacrent à répondre aux avis et à obtenir leurs remboursements, et permet aux agents de l’IRS d’enregistrer les informations numériquement plutôt qu’à la main. L’IRS estime que le nouveau changement permettra de faire passer 125 millions de documents papier au format numérique et que 94 % des contribuables américains n’auront plus à envoyer de courrier à l’IRS.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’exprime mardi sur la prochaine saison de déclaration de revenus au siège de l’IRS à Washington. (Photo AP/Jacquelyn Martin) (PRESSE ASSOCIÉE)

Suivi des remboursements

L’outil en ligne le plus populaire de l’agence, “Où est mon remboursement“, bénéficiera également d’un coup de pouce pour la prochaine saison des impôts.

Auparavant, l’outil affichait souvent un message standard indiquant que le retour était en cours de traitement et plus d’informations pouvaient être trouvées dans la section Foire aux questions. Les contribuables devaient souvent appeler l’IRS pour obtenir des informations plus détaillées sur l’état de la déclaration.

L’outil fournira désormais des réponses plus précises et plus exactes lorsque les utilisateurs vérifieront l’état de leur remboursement, notamment s’ils doivent répondre à une lettre de l’IRS demandant des informations supplémentaires. La mise à jour garantit également que l’outil fonctionne « de manière transparente » sur les appareils mobiles, a indiqué l’IRS.

En 2022, l’outil a généré 550 millions de visites, et environ 54 millions de contribuables l’ont utilisé. L’IRS estime que les contribuables verront la nouvelle version 70 millions de fois au cours de la prochaine saison de déclaration.

Service téléphonique

L’IRS suivra son nouveau service téléphonique amélioré en 2024. L’agence a renforcé sa division de service client au cours de la dernière année après un saison de dépôt infernale pendant la pandémie et des années avant cela.

Les leurs a obtenu un taux de réponse de 87 % au cours de la saison de dépôt 2023, grâce à une flotte de représentants nouvellement embauchés. L’agence a annoncé qu’elle s’engage à obtenir le même succès lors de la saison de dépôt de 2024, dans le but de maintenir un temps d’attente moyen de 5 minutes pour tous les appelants.

Bien que l’IRS ait jusqu’à présent réussi à réduire le temps d’attente cette année, Yahoo Finance a précédemment signalé que les représentants fiscaux par téléphone ne sont pas toujours équipés pour répondre correctement aux questions, ni même de manière cohérente. La réponse à une question fiscale peut différer selon la personne qui répond au téléphone à l’autre bout du fil.

“Volonté [the IRS] donner les bonnes réponses ? Jusqu’à [the IRS] ont fait leurs preuves, nous avons des raisons d’être sceptiques”, a déclaré Scott Hodge, président émérite et conseiller politique principal à la Tax Foundation. “Au moins, vous n’avez pas eu à attendre très longtemps pour obtenir la mauvaise réponse.”

L’agence a renforcé sa division de service client au cours de l’année écoulée après une saison de dépôt infernale pendant la pandémie et des années auparavant. (Chip Somodevilla via Getty Images)

Assistance fiscale en personne

L’IRS augmentera également de plus de 8 500 heures l’aide fiscale en personne dans les centres d’assistance aux contribuables dans tout le pays. L’agence récemment ouverte ou rouverte 50 centres d’aide aux contribuables à travers le pays. Des boutiques éphémères supplémentaires et des événements d’assistance communautaire seront disponibles dans les communautés difficiles d’accès.

“Je pense que ces changements sont une bonne nouvelle. Chaque fois que l’expérience du contribuable peut être améliorée, je pense que c’est toujours une victoire pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Grant Dougherty, agent inscrit et fondateur de Dougherty Tax Solutions, à Yahoo Finance. “Je crois que [2024 filing season] ce sera un peu plus fluide.”

Rebecca Chen est journaliste pour Yahoo Finance et a auparavant travaillé comme expert-comptable agréé en fiscalité des investissements (CPA).

