L’IRS sévit contre les allégements fiscaux pour les petites entreprises qui pourraient conduire à un audit

Une industrie artisanale d’entreprises spécialisées a vu le jour pour aider les propriétaires d’entreprise à réclamer le crédit de rétention des employés (ERC), une incitation fiscale gouvernementale destinée aux entreprises stressées par la pandémie. Mais les entreprises doivent faire attention à ne pas se faire avoir.

Il existe des conditions d’éligibilité strictes pour l’ERC – une façon de le réclamer est pour les salaires versés pendant les périodes de pandémie lorsque les recettes brutes ont diminué – et de nombreux propriétaires peuvent ne pas vraiment comprendre les critères. Cela signifie qu’ils pourraient par inadvertance passer sous silence l’opportunité et perdre jusqu’à 26 000 $ par employé. Ou, ils pourraient facilement être dupés par des fournisseurs douteux pour rechercher de manière inappropriée de l’argent auquel ils n’ont pas droit – avec des frais élevés, bien sûr – et des ramifications probables sur la route.

Le problème est particulièrement répandu compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de demander le crédit et de duper les petites entreprises dans le processus, a déclaré Donald N. Hoffman, partenaire d’Eisner Advisory Group. « Chaque propriétaire d’entreprise reçoit des dizaines de courriels et de courrier et est bombardé de publicités télévisées », a-t-il déclaré.

Certes, l’IRS averti en octobre dernier, les propriétaires d’entreprise étaient à l’affût de tiers faisant la promotion de réclamations ERC inappropriées. Il renouvelé cet avertissement en mars de cette année, compte tenu de ce qu’il a dit dans un communiqué « continuez d’être des promoteurs qui trompent agressivement les gens et les entreprises en leur faisant croire qu’ils peuvent réclamer ces crédits ».

L’IRS est allé jusqu’à ajouter des réclamations frauduleuses impliquant l’ERC à son « Sale douzaine » liste des arnaques fiscales.

« La commercialisation agressive de ces crédits est profondément troublante et une préoccupation majeure », a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, dans Une libération. « Il existe des directives très spécifiques concernant ces crédits de l’ère pandémique; ils ne sont pas disponibles pour n’importe qui. »

Ces promotions peuvent s’appuyer sur des informations inexactes sur l’éligibilité ou sur la manière dont le crédit est calculé, a déclaré l’IRS. De plus, certaines de ces publicités sont conçues pour collecter les informations sensibles d’un contribuable, qui sont ensuite utilisées à des fins d’usurpation d’identité, a déclaré l’IRS.

Voici des choses importantes que les propriétaires doivent savoir sur l’ERC pour éviter les problèmes, y compris dans le pire des cas, un audit.

Commencez par comprendre les exigences de base des réclamations ERC

Commencez par connaître les bases afin de comprendre si votre entreprise peut être admissible à un crédit.

Les contribuables éligibles peuvent demander l’ERC sur une déclaration de revenus d’emploi originale ou modifiée pour les salaires qualifiés payés entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2021, selon l’IRS. Les entreprises peuvent être éligibles si elles ont subi une suspension totale ou partielle de leurs activités en raison d’une fermeture ordonnée par le gouvernement liée à la pandémie pendant les périodes applicables. Une entreprise peut également être éligible si elle a connu une baisse des recettes brutes au cours des trois premiers trimestres de 2021, ou une baisse significative des recettes brutes au cours de 2020. Une autre façon d’être éligible est si l’entreprise se qualifie comme une « entreprise en démarrage de reprise » – une entreprise démarrée pendant la pandémie — pour les troisième ou quatrième trimestres de 2021.

Les entreprises peuvent toujours être éligibles au crédit si elles ont reçu une remise de prêt PPP, ce que certains propriétaires peuvent ne pas réaliser, a déclaré Gina Perrone, directrice principale des impôts au cabinet de comptabilité, fiscalité et conseil Sax LLP. Lorsque l’ERC a été créé pour la première fois, cela n’était pas autorisé, mais il a ensuite été révisé. Il existe cependant des restrictions sur les doubles déductions, qu’un professionnel de l’impôt peut aider à éviter.

Consulter un CPA avant de signer avec un spécialiste ERC

C’est très déroutant pour les petites entreprises en raison des diverses exigences, il est donc conseillé de consulter un cabinet CPA qui connaît les règles de l’ERC – même si un tiers suggère que l’entreprise est automatiquement éligible. Il existe de nombreuses définitions et détails qui doivent être triés pour s’assurer qu’une entreprise est, en fait, éligible.

Par exemple, la définition des recettes brutes à des fins de crédit est celle utilisée par la Small Business Administration, et elle fait référence au chiffre indiqué sur votre déclaration de revenus, a déclaré Hoffman.

Ne signez certainement pas d’entente avec un tiers avant d’avoir consulté un professionnel de la finance digne de confiance et réputé.

Apprenez à repérer les drapeaux rouges de l’ERC pour éviter un audit

Même si un fournisseur peut sembler « super simple », il existe de nombreux facteurs compliqués pour déterminer l’éligibilité, a déclaré Jenn McCabe, associée du cabinet comptable et de conseil Armanino. Méfiez-vous de toute entreprise qui utilise des moyens de pression pour encourager les entreprises à agir rapidement, a-t-elle déclaré. Ces entreprises facturent parfois des frais initiaux élevés ou des frais qui dépendent du montant du remboursement.

Un autre drapeau rouge est lorsqu’un tiers ne demande pas de documentation pour s’assurer qu’un propriétaire d’entreprise est admissible, a déclaré Perrone. Les entreprises n’ont pas à fournir cette documentation à l’IRS, mais elles doivent néanmoins s’assurer qu’elles ont droit au crédit pour éviter des maux de tête coûteux plus tard. Si l’entreprise n’était pas vraiment éligible, mais a reçu le crédit et est ensuite auditée, elle devra rembourser l’argent avec des pénalités et des intérêts, a déclaré Perrone. Cela peut se produire plusieurs années plus tard, et entre-temps, l’entreprise a déjà payé le tiers et il est peu probable qu’elle récupère ces fonds, a déclaré Perrone.

Pour éviter un audit, « assurez-vous de pouvoir justifier votre demande et vos conditions d’éligibilité », a déclaré Perrone.

Si votre entreprise est admissible, prochaines étapes avec la déclaration de revenus

Une fois que l’entreprise s’est assurée qu’elle est admissible, l’étape suivante consiste à déposer Formulaire 941-X, une déclaration trimestrielle de cotisations sociales rectificative, pour chaque trimestre pour lequel l’entreprise demande un crédit. Pour 2020, les entreprises ont jusqu’au 15 avril 2024 pour déposer leur dossier ; pour 2021, ils ont jusqu’au 15 avril 2025, a déclaré Perrone.

Les entreprises qui demandent le crédit doivent également modifier leurs déclarations de revenus applicables pour tenir compte du revenu supplémentaire en fonction de l’année où elles ont droit au crédit. « Ils ne peuvent pas simplement déclarer le revenu de l’année où ils ont reçu l’argent », a déclaré Hoffman.

Sachez également que les normes professionnelles interdisent aux CPA de facturer des honoraires conditionnels pour la préparation des déclarations originales ou modifiées, une étape nécessaire pour recevoir le crédit.