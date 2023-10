L’IRS s’en prend aux entreprises frauduleuses en proposant un crédit d’impôt aux petites entreprises

Les entreprises éphémères qui poussent de manière agressive un crédit d’impôt pour les petites entreprises pourraient bientôt se retrouver en difficulté avec l’IRS.

Le mois dernier, l’agence a arrêté de traiter les déclarations de revenus avec le crédit de rétention des employés (ERC) jusqu’à au moins la fin de l’année en raison des craintes croissantes que ces entreprises persuadent les propriétaires de petites entreprises de réclamer frauduleusement le crédit. Désormais, l’Internal Revenue Service examine les déclarations ERC précédemment déposées, notamment en auditant et en enquêtant sur les réclamations suspectes de ces soi-disant «Broyeurs ERC« .

Ces mesures suggèrent fortement que l’agence monte des poursuites pénales contre ces entreprises frauduleuses plutôt que de cibler uniquement des déclarations de revenus spécifiques, ont déclaré à Yahoo Finance deux experts de l’IRS. Tous les propriétaires de petites entreprises victimes de ces promotions devraient être prêts à restituer tout l’argent qu’ils ont reçu du crédit et, s’ils sont complices, éventuellement à faire face eux-mêmes à des accusations.

« Je pense que vous verrez des actes d’accusation dans les prochains mois, et cela enverra un message à ces mauvais acteurs pour qu’ils y mettent fin », a déclaré Mark Everson, ancien commissaire de l’IRS de 2003 à 2007 et vice-président d’Alliantgroup, un cabinet national de services de conseil fiscal, a déclaré.

« Je suis entièrement d’accord avec cela », a déclaré Michael Sardar, avocat spécialisé dans les controverses fiscales et associé chez Kostelanetz LLP. « Je suis certain qu’ils travaillent sur des affaires pénales de l’ERC et je suis certain qu’ils intenteront des poursuites pénales. »

L’IRS audite et enquête sur les réclamations suspectes de ces soi-disant «Broyeurs ERC.» (Photo AP/Susan Walsh, dossier)

L’arnaque de l’ERC

L’ERC est un crédit d’impôt légitime créé pour aider les entreprises à supporter les coûts liés au maintien du personnel employé pendant la pandémie, promulgué par la loi sur l’aide, le secours et la sécurité économique contre le coronavirus, ou loi CARES.

Mais c’est une cible d’abus parce que l’obtention de crédits est compliquée et lucrative. Les propriétaires de petites entreprises souvent je n’ai pas les ressources pour comprendre les exigences de dépôt de l’IRS ou ne savaient pas que l’ERC était disponible rétroactivement en 2023. Et les paiements sont attractifs : les employeurs qualifiés peuvent réclamer jusqu’à 26 000 $ par travailleur inscrit sur la liste de paie entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021, une aubaine pour les entreprises ERC qui obtiennent une part.

« Je pense que cela en fait certainement partie », a déclaré Sardar.

Il y a un an, l’IRS avait mis en garde contre des abus liés à l’ERC. En mai, il a spécifiquement mis en garde contre les sociétés ERC éphémères qui incitaient les petites entreprises non qualifiées à réclamer des crédits par le biais de promotions agressives – en les ajoutant même à la liste annuelle d’arnaques Dirty Dozen de l’agence.

Cela s’est produit après le début de la division des enquêtes criminelles de l’IRS. 122 enquêtes portant sur plus de 1,2 milliard de dollars de réclamations ERC potentiellement frauduleuses.

Ces entreprises annoncent souvent qu’elles peuvent déterminer l’éligibilité à l’ERC pour une petite entreprise en quelques minutes, sans discussion avec les clients. selon l’IRS. Les entreprises déposent le crédit ERC au nom d’un propriétaire de petite entreprise moyennant des frais qui correspondent généralement à un pourcentage des montants du crédit d’impôt.

« Le problème est que même s’il existe des CPA tout à fait légitimes comme nous partout au pays qui ont aidé les contribuables avec [ERC claims] », a déclaré Everson, » il y a une industrie éphémère où les gens sont entrés et ont commencé à dire : » Hé ! » vous êtes admissible à cela.' »

L’IRS cible les « usines ERC » qui s’attaquent aux petites entreprises. (Photo AP/Mary Altaffer)

L’une des principales préoccupations de l’IRS était que les sociétés ERC qualifiaient incorrectement ou surqualifiaient les petites entreprises.

Le site Web de l’IRS indiquait que pour être éligibles aux crédits, les employeurs doivent avoir des employés salariés entre 12 mars 2020 et 31 décembre 2021et a connu une baisse significative de ses recettes brutes pendant la pandémie.

Mais ce n’est pas tout.

Une autre exigence essentielle est que la diminution des revenus d’une entreprise soit directement liée aux mandats ou aux ordonnances du gouvernement, une distinction souvent négligée. Par exemple, une petite entreprise qui vend des billets pour des événements enregistrant des revenus au centre-ville après la levée des mandats gouvernementaux ne serait pas admissible à l’ERC, a déclaré Sardar.

« Vous pouvez subir toutes sortes de pertes, mais à moins qu’elles ne soient liées à une action gouvernementale qui les a provoquées, vous n’êtes pas admissible à l’ERC », a déclaré Sardar. « [This is] où de nombreuses erreurs se sont produites, dont certaines étaient simplement des erreurs innocentes et d’autres étaient des erreurs frauduleuses. »

Selon Alliantgroup, un cabinet de conseil fiscal spécialisé dans les crédits d’impôt, les entreprises sans employés W-2, sans baisse significative des recettes brutes et sans impact nominal plus justifié sur l’entreprise sont d’autres raisons courantes pour lesquelles les clients ne sont pas éligibles.

« Nous avons traité des milliers de [ERC returns] et aidé des contribuables de différentes tailles à obtenir de l’argent », a déclaré Everson. « Nous en avons également exclu des milliers et avons dit aux contribuables qu’ils n’étaient pas admissibles. »

Une société de dépôt ERC a déclaré que même si elle souhaitait aider les propriétaires de petites entreprises qui, autrement, n’auraient pas les ressources nécessaires pour demander le crédit, elle comprenait les préoccupations de l’IRS.

« Bien que je ne puisse pas parler du processus des autres acteurs du secteur, l’IRS a raison de s’adresser à ceux qui n’ont pas adopté une approche conforme et basée sur les données. Je suis déçu que certaines entreprises utilisent la complexité de cette incitation fiscale pour s’attaquer aux petites entreprises méritantes », a déclaré Howard Makler, PDG d’Innovation Refunds, à Yahoo Finance.

« En tant qu’acteur conforme dans ce domaine, nous reflétons le moratoire de l’IRS. »

Makler a également expliqué comment son entreprise fait appel à des avocats fiscalistes pour analyser les documents des petites entreprises au moment de décider de leur éligibilité. Un avocat fiscaliste ou un CPA approuve toutes les demandes. L’entreprise défend également son travail en cas d’interrogation de l’IRS. Il facture également un Honoraires conditionnels de 25 %une pratique le L’IRS a mis en garde les contribuables sur son site Internetbien que la société ait déclaré que les clients ne paient que lorsqu’un remboursement est reçu.

À la lumière de l’annonce de l’IRS, la société a cessé d’accepter de nouveaux clients et se prépare à un flot attendu d’audits de la part de l’agence fiscale.

« Nous n’avons pas encore assisté à un grand nombre d’audits. C’est tout simplement trop tôt », a déclaré Makler. « Ils arrivent. Nous savons tous qu’ils arrivent. »

L’ERC a été créé pour aider les entreprises à supporter les coûts liés au maintien du personnel employé pendant la pandémie.

Alors que l’IRS a orienté ses préoccupations vers les usines ERC, les propriétaires de petites entreprises qui comptaient sur leurs services seront malheureusement pris au milieu. Pour la plupart, qui ont innocemment fait confiance à ces usines ERC, ils devront restituer tout montant pour le crédit auquel ils n’avaient pas droit.

L’IRS crée un programme d’établissement pour le remboursement de tout propriétaire de petite entreprise qui a reçu « un paiement ERC inapproprié ». L’agence prévoit de publier prochainement plus de détails sur ce programme.

« Donc [the IRS] ne fait rien pour vous punir », a déclaré Sardar. « Il dit simplement que vous n’y avez jamais eu droit, vous devriez donc le restituer et cela est cohérent avec la façon dont le système fiscal fonctionne toujours. »

Mais si le propriétaire de la petite entreprise acceptait la fraude ERC, l’IRS pourrait également le poursuivre.

« C’est un jugement que l’IRS rendra avec le procureur américain dans la juridiction qu’il examine », a déclaré Everson. « Il faudrait un cas de fraude assez flagrant pour s’en prendre aux contribuables. »

Rebecca Chen est journaliste pour Yahoo Finance et a auparavant travaillé comme expert-comptable agréé en fiscalité des investissements (CPA).

