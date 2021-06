L’IRS retarde les remboursements d’impôts et les contrôles de relance en raison de soupçons de fraude d’identité

Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

Jeff Lavigne prévoit d'utiliser un remboursement d'impôt cette année pour une aide médicale longtemps retardée. Pourtant, son remboursement, près de 2 700 $, est dans les limbes depuis la mi-mars, lorsque Lavigne a déposé sa déclaration de revenus, selon les dossiers. L'IRS a signalé le retour du vol d'identité potentiel – comme il l'a fait pour près de 2 millions d'Américains l'année dernière.

L’ETF identifie un nouveau risque : des phénomènes aériens non identifiés L’argent a été retenu jusqu’à ce que Lavigne puisse vérifier son identité. Le processus s’est avéré difficile : les lignes téléphoniques sont obstruées et l’authentification en ligne n’est pas disponible. Lavigne, 42 ans, souffre de maux de dos chroniques qui rendent le travail difficile pendant des périodes prolongées. L’ancien directeur de restaurant n’a pas d’emploi à temps plein ni d’assurance maladie. Un montant supplémentaire de 2 700 $, qui comprend des fonds de relance en cas de pandémie, aiderait à payer les primes mensuelles et lui permettrait de consulter un spécialiste. « J’ai commencé à faire des projets dans ma tête, pour obtenir l’aide dont j’ai besoin », a déclaré Lavigne, qui vit dans une banlieue de Dallas. « J’essaie de faire une étape à la fois, et c’est la première étape. »

Remboursements d’impôts différés

Jeff Lavigne, 42 ans, a déposé sa déclaration de revenus fédérale en mars. Il n’a pas encore reçu son remboursement. L’IRS a signalé le retour pour fraude d’identité potentielle. Jeff Lavigne

On ne sait pas combien de remboursements des contribuables ont été retardés au cours de la saison de production 2021. Mais c’est un problème pour un nombre croissant d’Américains. L’IRS a signalé 5,2 millions de remboursements d’impôts pour fraude l’année dernière, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2019, selon au Taxpayer Advocate Service, une organisation indépendante au sein de l’IRS. Parmi ceux-ci, environ 1,9 million ont été signalés pour un contrôle d’identité. (Le reste a été affecté à la vérification des revenus.) Fondamentalement, l’IRS veut s’assurer qu’un escroc n’utilise pas l’identité d’un contribuable pour demander un remboursement d’impôt. L’agence envoie des lettres (soit un Lettre 5071C ou 6331C) aux contribuables s’il soupçonne un acte criminel. L’IRS ne peut pas traiter une déclaration de revenus ou émettre un remboursement tant que la personne n’a pas répondu. Cependant, la plupart des retours signalés ne sont pas frauduleux. En 2019, 63 % des remboursements vérifiés pour usurpation d’identité se sont avérés légitimes, selon le Taxpayer Advocate Service.

En fin de compte, ils pourraient obtenir leur argent, mais ils ne reçoivent pas leur argent maintenant. Nina Olson Directrice générale et fondatrice du Centre for Taxpayer Rights

Alors que l’IRS émet finalement l’argent (avec intérêts) dans ces cas, les contribuables attendent parfois des mois. Selon le Taxpayer Advocate Service, environ 18% des remboursements signalés pour vérification d’identité ont mis plus de 120 jours à arriver. (La plupart prennent moins de 21 jours pour les déclarants en ligne ou six semaines pour les déclarations par la poste, a déclaré l’IRS.) Les retards de remboursement figuraient parmi les 10 problèmes les plus graves des contribuables en 2020, selon le Taxpayer Advocate Service mentionné. Dan Herron, un planificateur financier et comptable agréé, a attendu près d’un an pour un remboursement d’impôt après avoir produit sa déclaration en 2019, qui a été signalée pour une possible fraude d’identité. « Ce fut un processus assez long et fastidieux », a déclaré Herron, directeur d’Elemental Wealth Advisors à San Luis Obispo, en Californie. « Je souhaite [the IRS] avait quelque chose de plus simple », a-t-il ajouté. « Ils sont tellement archaïques dans leur façon de faire les choses. »

Les retards ont probablement été exacerbés par la pandémie de Covid puisque l’IRS a dû suspendre temporairement certaines de ses opérations en personne, selon Nina Olson, directrice exécutive et fondatrice du Center for Taxpayer Rights. Et l’attente risque de coûter plus cher aux contribuables que d’habitude cette année. L’IRS utilise les déclarations de revenus de 2020 pour déterminer l’admissibilité aux chèques de relance en cas de pandémie et aux paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants, qui seront payés mensuellement à partir de la mi-juillet. L’agence utilise des informations (telles que le revenu annuel) sur une déclaration 2019 si une déclaration 2020 n’a pas été traitée. Mais cela peut conduire à des paiements réduits – ou à aucun paiement – selon la situation du contribuable. « En fin de compte, ils pourraient obtenir leur argent, mais ils ne reçoivent pas leur argent maintenant », a déclaré Olson.

Les défenseurs des contribuables ne contestent pas qu’empêcher les voleurs d’arnaquer des individus et le gouvernement est un objectif louable. « Le vol d’identité est sur cette courbe ascendante depuis 2005 », a déclaré Olson. « C’est un énorme problème. « Et les voleurs deviennent de plus en plus intelligents. » Les mesures de fraude de l’IRS ont protégé 3,5 milliards de dollars de revenus en 2019, selon l’agence. (Environ 2,5 milliards de dollars étaient dus aux filtres d’usurpation d’identité.) Et 98% des déclarations de revenus réclamant un remboursement ne sont pas piégées par le processus, a déclaré l’agence.

Mark Mazur, sous-secrétaire adjoint à la politique fiscale au département du Trésor. Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

« Nous comprenons les inquiétudes quant à l’impact des retards de remboursement sur les contribuables, et nous continuons à collaborer avec des partenaires internes et externes pour affiner et automatiser les filtres de fraude au remboursement le cas échéant », a déclaré l’IRS en réponse à un service d’avocat des contribuables. rapport au Congrès l’année dernière. Sans validation appropriée, l’IRS risque d’émettre des remboursements inappropriés, a déclaré l’agence. Cependant, les systèmes, le personnel et les processus de l’IRS se combinent pour retarder une part trop importante des remboursements, ont déclaré les défenseurs des contribuables. Par exemple, de nombreuses personnes ont la possibilité de vérifier leur identité en ligne à l’aide d’un site Web de l’IRS. Pour ce faire, ils doivent d’abord passer par un processus d’authentification appelé « Accès sécurisé ». Mais moins de la moitié ont réussi en 2020, selon le Taxpayer Advocate Service. Ces contribuables doivent ensuite communiquer avec un agent de l’IRS, par téléphone ou dans un bureau extérieur, pour une résolution. À l’heure actuelle, l’IRS n’a pas suffisamment de personnel pour gérer le volume efficacement, a déclaré Olson. La technologie IRS n’exploite pas non plus l’apprentissage automatique, ce qui signifie que le système ne peut pas s’adapter automatiquement s’il fait trébucher trop de contribuables légitimes, a-t-elle ajouté. Il nécessite une correction manuelle.

L’IRS n’a pas eu suffisamment de ressources pour relever les défis d’application et administratifs et pour fournir un service client aux contribuables. Marc Mazur Sous-secrétaire adjoint à la politique fiscale à la Direction du Trésor

« Vous vous fixez un objectif pour arrêter la fraude, mais pas pour minimiser les faux positifs », a déclaré Olson à propos de l’IRS. « Et les bons systèmes font les deux. » Alors que les lettres de fraude demandent une réponse dans les 30 jours, l’IRS continuera à travailler avec les contribuables quel que soit le nombre de jours écoulés, selon l’IRS. Le budget de l’IRS – qui couvre en grande partie le personnel – a chuté de 20% en termes réels au cours de la dernière décennie, Mark Mazur, secrétaire adjoint adjoint pour la politique fiscale au département du Trésor, mentionné Jeudi lors d’une audience à la Chambre des représentants. « L’IRS n’a pas eu suffisamment de ressources pour relever les défis d’application et administratifs et pour fournir un service client aux contribuables », a déclaré Mazur. Les mises à niveau technologiques amélioreraient également le service, en permettant aux contribuables de communiquer avec l’IRS de manière « claire et opportune », a-t-il ajouté.

Un coup de chance

Lavigne avait été contrecarré à chaque moment au moment où CNBC lui avait initialement parlé mardi. Il n’a pas pu vérifier son identité en ligne et n’a pas pu joindre un représentant par téléphone en raison d’un volume élevé d’appels à l’agence. Il n’avait pas pu prendre rendez-vous dans une succursale locale. Lavigne n’était même pas sûr de pouvoir assister physiquement à une réunion en personne – voyager pendant de longues périodes est prohibitif en raison de ses problèmes de colonne vertébrale, a-t-il déclaré.