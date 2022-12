L’IRS retarde la modification de la taxe pour les utilisateurs de Venmo, de l’application Cash et d’autres portefeuilles numériques

Il a ajouté: “Le temps supplémentaire aidera à réduire la confusion lors de la prochaine saison de déclaration de revenus de 2023 et donnera plus de temps aux contribuables pour préparer et comprendre les nouvelles exigences en matière de déclaration.”

Avant le changement de règle, des services comme Venmo fournissaient aux utilisateurs un aperçu de leurs revenus appelé formulaire 1099-K uniquement s’ils avaient reçu plus de 20 000 $ et effectué plus de 200 transactions. Les formulaires étaient censés être soumis avec les déclarations de revenus à l’IRS et visaient à aider à déterminer le montant dû par un contribuable.

Ces seuils ont été abaissés à 600 $ pour toute l’année, quel que soit le nombre de transactions, élargissant considérablement le nombre de personnes susceptibles de devoir payer plus d’impôts.

Les législateurs des deux partis se sont précipités cette semaine pour réduire ou annuler la mesure fiscale dans le paquet de dépenses que le Congrès devrait adopter cette semaine, mais aucun des changements n’a finalement été inclus dans la législation finale.

Le département du Trésor, qui supervise l’IRS, a subi la pression des lobbyistes et des législateurs pour trouver une solution à la confusion généralisée avant que les contribuables ne commencent à recevoir les formulaires fiscaux dans les semaines à venir.