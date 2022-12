L’IRS retarde la modification de la déclaration fiscale pour 1099-K sur Venmo, Paypal Business Payments – NBC New York

L’IRS a annoncé qu’il n’exigerait pas que des plates-formes telles que Paypal et Venmo émettent une taxe lorsque les transferts commerciaux d’un utilisateur dépassent 600 $.

Le seuil d’avant 2022 de plus de 200 transactions d’une valeur globale supérieure à 20 000 $ reste en place pour le moment.

L’IRS a retardé, pendant un an, le moment où les services de paiement tels que Pay Pal et Venmo et des sociétés de commerce électronique telles que eBay, Etsy et Poshmark devra délivrer des formulaires fiscaux aux personnes dont l’entreprise les transactions via ces plateformes dépassent 600 $.

L’agence a déclaré vendredi que ces plateformes tierces n’auront pas à utiliser ce seuil lorsqu’elles déclareront les transactions de l’année d’imposition 2022 sur un formulaire 1099-K, qui sera envoyé à la fois à l’IRS et au contribuable. Au lieu de cela, ils peuvent compter sur un seuil pré-2022 de plus de 200 transactions d’une valeur globale supérieure à 20 000 $.

L’American Rescue Plan Act de 2021 a abaissé le seuil à seulement 600 $. Et même une seule transaction peut déclencher un formulaire.

“Pour faciliter la transition et assurer la clarté pour les contribuables, les fiscalistes et l’industrie, l’IRS retardera la mise en œuvre des modifications 1099-K”, Doug O’Donnell, commissaire par intérim de l’IRS dit dans un communiqué.

“Ce délai supplémentaire contribuera à réduire la confusion lors de la prochaine saison de production des déclarations de revenus de 2023 et donnera plus de temps aux contribuables pour se préparer et comprendre les nouvelles exigences en matière de déclaration.”

L’agence a déclaré qu’elle publiera des détails supplémentaires sur le retard, ainsi que des conseils pour les contribuables qui ont peut-être déjà reçu un 1099-K à la suite des modifications du plan de sauvetage américain.

Même sans la nouvelle exigence de déclaration en place, les revenus des transactions commerciales via ces plateformes sont toujours imposables, ce qui signifie que les vendeurs doivent les déclarer. Le retard signifie seulement que l’activité commerciale ne générera pas de formulaire fiscal 2022 à ce seuil bas.

Les fiscalistes avaient de « profondes inquiétudes » au sujet du seuil de 600 $

Les fiscalistes et les consommateurs sont susceptibles d’applaudir le retard.

Les fiscalistes avaient signalé le seuil de déclaration d’impôt inférieur comme un problème possible pour les déclarants, avec le risque de recevoir 1099-K pour les transferts personnels sur des plateformes telles que Venmo et PayPal, comme des cadeaux ou des remboursements.

“En tant que préparateurs d’impôts, nous nous attendons plus ou moins au pire”, a déclaré à CNBC Albert Campo, expert-comptable et président d’AJC Accounting Services à Manalapan, New Jersey, plus tôt ce mois-ci.

“Nous nous attendons à ce que la plupart de nos clients obtiennent ces choses”, a-t-il déclaré. “Nous essayons donc d’être proactifs pour y remédier.”

La semaine dernière, l’American Institute of CPAs a fait part de ses « profondes inquiétudes » concernant le seuil de déclaration d’impôt de 600 $ dans une lettre au Comité sénatorial des finances et au Comité des voies et moyens de la Chambre.

Le groupe professionnel a déclaré qu’il soutenait une fondation de l’Union nationale des contribuables recommandation pour relever le seuil à «un niveau suffisant pour exempter les activités en ligne occasionnelles ou de bas niveau».

L’AICPA a déclaré que même un seuil de 5 000 dollars constituerait un “progrès significatif”.

—Kate Dore et Kelli Grant de CNBC ont contribué au reportage.