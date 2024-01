L’IRS retarde 1099-K : ce que les utilisateurs des applications PayPal, Venmo et Cash doivent savoir pour la saison des impôts

La mise en œuvre du changement de reporting 1099-K de l’IRS a connu un lancement difficile, laissant les pigistes avec de nombreuses questions.

Initialement prévu pour début 2022, l’IRS prévoyait de mettre en œuvre une nouvelle règle de déclaration qui obligerait les applications de paiement tierces, comme PayPal, Venmo, Cash App ou Zelle, à déclarer les revenus gagnant plus de 600 $ ou plus par an à l’IRS. agence fiscale.

En novembre de l’année dernière, l’IRS a annoncé qu’il retarderait l’application de la règle pour la deuxième année consécutive. Pourquoi? Faire la distinction entre les transactions imposables et non imposables via des applications tierces n’est pas toujours facile. Par exemple, l’argent que votre colocataire vous envoie via Venmo pour le dîner n’est pas imposable, mais l’argent reçu pour un projet de conception graphique l’est. La pause donne aux plateformes de paiement plus de temps pour se préparer.

“Nous avons passé de nombreux mois à recueillir les commentaires de groupes tiers et d’autres, et il est devenu de plus en plus clair que nous avions besoin de plus de temps pour mettre en œuvre efficacement les nouvelles exigences de déclaration”, a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, dans un communiqué. Déclaration de novembre 2023.

Quand la nouvelle obligation fiscale sera-t-elle mise en œuvre ? Et à quoi devez-vous vous attendre lors de la déclaration de vos impôts si vous avez gagné de l’argent via PayPal ou une autre plateforme de paiement en 2023 ? Voici tout ce que vous devez savoir alors que nous entrons dans la saison des impôts.

Quelle est la règle de paiement de 600 $ de l’IRS ?

En vertu des nouvelles exigences de déclaration annoncées pour la première fois dans le plan de sauvetage américain, les applications de paiement tierces seront éventuellement tenues de déclarer à l’IRS les revenus supérieurs à 600 $.

Pour vos impôts de 2024 (que vous déclarerez en 2025), l’IRS prévoit un déploiement progressif, exigeant que les applications de paiement signalent les pigistes et les propriétaires d’entreprise. gains supérieurs à 5 000 $ au lieu de 600$. L’espoir est que l’augmentation du seuil réduira le risque d’inexactitudes tout en donnant à l’agence et aux applications de paiement plus de temps pour atteindre l’éventuel minimum de 600 $.

Auparavant, les applications tierces envoyaient uniquement des 1 099-K aux utilisateurs qui recevaient 20 000 $ de paiements commerciaux sur plus de 200 transactions.

Si vous êtes travailleur indépendant, vous devriez déjà payer des impôts sur votre revenu total, même si vous ne recevez pas de 1099 sur tous vos revenus. Ce n’est pas une nouvelle règle ; c’est une taxe rapport changement. L’IRS transférera l’exigence de déclaration aux applications de paiement afin de pouvoir garder un œil sur les transactions qui ne sont souvent pas déclarées.

Ce que le changement IRS 1099-K signifie pour votre déclaration de revenus 2023

L’IRS a suspendu cette exigence de déclaration pour 2023. Cela signifie que si vous gagnez un revenu indépendant, vous déclarerez vos revenus comme d’habitude lorsque vous déclarerez vos impôts cette année. Vous ne recevrez tout simplement pas de formulaire 1099-K d’applications tierces, à moins que vous ne receviez plus de 20 000 $ de paiements sur plus de 200 transactions en 2023.

Au lieu de cela, vous pouvez recevoir des 1099-NEC de toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Même si vous ne recevez pas de formulaire fiscal d’un client, vous devez toujours déclarer tous vos revenus de travail indépendant.

Ce que signifie la règle IRS 1099-K pour votre déclaration de revenus 2024

Pour l’année d’imposition 2024, vous recevrez le formulaire fiscal 1099-K si vous gagnez plus de 5 000 $ auprès d’un client indépendant ou si vous effectuez une activité secondaire via des applications de paiement tierces, ce qui affecte les taxes que vous déclarerez en 2025. L’IRS peut décider de le faire à nouveau. retarder cette règle ou modifier le seuil, il est donc possible que cette exigence change.

Quelles applications de paiement sont incluses dans cette règle IRS ?

Toutes les applications de paiement tierces où les indépendants et les propriétaires d’entreprise perçoivent des revenus doivent commencer à déclarer les transactions vous concernant à l’IRS en 2024. Certaines applications de paiement populaires incluent PayPal, Venmo, Zelle et Cash App. D’autres plateformes que les pigistes peuvent utiliser, telles que Fivver ou Upwork, doivent également commencer à déclarer les paiements que les pigistes reçoivent tout au long de l’année.

Si vous gagnez des revenus grâce à des applications de paiement, c’est une bonne idée de créer des comptes PayPal, Zelle, Cash App ou Venmo distincts pour vos transactions professionnelles. Cela pourrait empêcher que des frais non imposables (argent envoyé par la famille ou des amis) ne soient inclus par erreur sur votre 1099-K.

L’IRS imposera-t-il l’argent envoyé à la famille ou aux amis ?

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’IRS réprimait l’argent envoyé à la famille et aux amis via des applications de paiement tierces, mais ce n’est pas vrai. Les transactions personnelles impliquant des cadeaux, des faveurs ou des remboursements ne sont pas considérées comme imposables. Voici quelques exemples de transactions non imposables :

Argent reçu d’un membre de la famille comme cadeau de vacances ou d’anniversaire

Argent reçu d’un ami couvrant sa part d’une note de restaurant

Argent reçu de votre colocataire ou partenaire pour sa part du loyer et des charges

Les paiements qui seront déclarés sur un 1099-K doivent être signalés comme des paiements pour des biens ou des services du fournisseur. Lorsque vous sélectionnez « envoyer de l’argent à votre famille ou à vos amis », cela n’apparaîtra pas sur votre formulaire fiscal. En d’autres termes, l’argent de votre colocataire pour sa moitié de la facture du restaurant est en sécurité.

Devrez-vous des taxes sur les articles vendus sur le marché Facebook ?

Si vous vendez des objets personnels à un prix inférieur à celui que vous avez payé et collectez l’argent via des applications de paiement tierces, ces changements ne vous affecteront pas. Par exemple, si vous achetez un canapé pour votre maison pour 500 $ et que vous le revendez plus tard sur Facebook Marketplace pour 200 $, vous ne devrez pas de taxes sur la vente car il s’agit d’un objet personnel que vous avez vendu à perte. Il se peut que vous deviez présenter des documents de l’achat initial pour prouver que vous avez vendu l’article à perte.

Si vous avez une activité secondaire consistant à acheter des articles et à les revendre avec profit via PayPal ou une autre application de paiement numérique, les revenus supérieurs à 5 000 $ seront considérés comme imposables et déclarés à l’IRS en 2024.

Assurez-vous de conserver un bon registre de vos achats et de vos transactions en ligne pour éviter de payer des impôts sur tout revenu non imposable – et en cas de doute, contactez un fiscaliste pour obtenir de l’aide.

Comment se préparer à ce changement de reporting

Toutes les applications de paiement que vous utilisez peuvent vous demander de confirmer vos informations fiscales, telles que votre numéro d’identification d’employeur, votre numéro d’identification fiscale individuel ou votre numéro de sécurité sociale. Si vous possédez une entreprise, vous avez probablement un EIN, mais si vous êtes un propriétaire unique, un indépendant ou un travailleur à la demande, vous fournirez un ITIN ou un SSN.

Dans certains cas, recevoir un 1099-K peut simplifier une partie du travail manuel lié à la déclaration de vos déclarations de revenus pour le travail indépendant.

Une fois cette règle entrée en vigueur, vous pourrez toujours recevoir des formulaires 1099-NEC individuels si vous avez été payé par dépôt direct, chèque ou espèces. Si vous avez plusieurs clients qui vous paient via PayPal, Venmo, Upwork ou d’autres applications de paiement tierces et vous gagnez plus de 5 000 $, vous recevrez un 1099-K au lieu de plusieurs 1099-NEC.

Pour éviter toute confusion dans les rapports, assurez-vous de suivre vos revenus manuellement ou avec un logiciel de comptabilité tel que Quickbooks.