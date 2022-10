L’IRS reporte les règles pour certains comptes de retraite hérités jusqu’en 2023

Si vous avez hérité d’un compte de retraite en 2020 ou 2021, l’IRS renonce aux pénalités pour certains héritiers qui devaient commencer immédiatement à recevoir les distributions minimales requises, selon un avis publié vendredi.

La nouvelle règle ne s’appliquera qu’en 2023.

Typiquement, il y a un pénalité de 50 % lorsque vous sautez des RMD ou que vous ne prélevez pas le montant total avant la date limite, s’appliquant au solde qui aurait dû être retiré.

Grâce au Secure Act de 2019, certains héritiers, appelés “bénéficiaires désignés non éligibles”, doivent épuiser les comptes de retraite hérités dans les 10 ans, dite “règle des 10 ans”.

Les bénéficiaires désignés non admissibles sont les héritiers qui ne sont pas un conjoint, un enfant mineur, une personne handicapée, une maladie chronique ou certaines fiducies. La règle de 10 ans s’applique aux comptes hérités le 1er janvier 2020 ou ultérieurement.

Cependant, il y a un délai encore plus court si le propriétaire d’origine a déjà atteint sa “date de début requise” lorsque ses propres RMD devaient commencer. Dans ce cas, les héritiers devaient commencer à prendre des RMD immédiatement.

Les propriétaires d’IRA hérités et les bénéficiaires de régimes de retraite ont exprimé leur confusion quant au calendrier des RMD requis et ont demandé un “allègement de transition” pour les RMD 2021 et 2022 manqués, selon la notice.