L’IRS proposera un système de dépôt direct en ligne gratuit à certains contribuables

L’IRS teste un système qui permettrait aux contribuables de déposer gratuitement des déclarations de revenus fédérales en ligne directement auprès de l’agence, avec un programme pilote lancé pour certains déclarants l’année prochaine.

Connu sous le nom de Direct File, le programme pilote débutera au cours de la saison de dépôt 2024, à la suite de récents tests et d’un rapport de faisabilitétel qu’autorisé par la loi sur la réduction de l’inflation en 2022.

Le dépôt direct coûterait entre 64 et 249 millions de dollars par an, selon le nombre de déclarants et la complexité des déclarations, selon le rapport.

« Le rapport montre qu’une majorité de contribuables sont intéressés à utiliser un outil fourni par l’IRS pour préparer et déposer leurs impôts », a déclaré mardi le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, lors d’un appel téléphonique.

Selon une enquête de 2022 citée dans le rapport, près des trois quarts des contribuables ont exprimé leur intérêt pour un système de dépôt gratuit fourni par l’IRS, avec une grande popularité parmi les jeunes déclarants, ceux qui ont une maîtrise limitée de l’anglais et les contribuables bricoleurs.