L’IRS progresse sur l’arriéré, mais des millions restent non traités

L’IRS progresse dans son arriéré de déclarations de revenus non traitées, mais il reste des millions, l’agence a déclaré mardi.

Au 10 juin, l’IRS avait rempli environ 4,5 millions des plus de 4,7 millions de déclarations papier individuelles de 2021, et l’agence s’attend à terminer cette semaine les dépôts individuels sans erreur à partir de 2021.

L’agence a également traité la plupart des dépôts de 2022 – plus de 143 millions de déclarations – et émis près de 98 millions de remboursements d’une valeur de 298 milliards de dollars.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce qu’une exonération de la taxe fédérale sur l’essence pourrait signifier pour les prix à la pompe

Les fiscalistes sont « très sceptiques » quant à l’extension des robots vocaux IRS pour les plans de paiement

« Break My Soul » de Beyonce est une ode à la grande démission

Cependant, l’IRS fait toujours face à plus de deux fois plus de déclarations de revenus non traitées par rapport à une année typique, a indiqué l’agence.

Il y avait 11 millions de déclarations individuelles en attente au 10 juin, y compris les déclarations reçues avant 2022 et les nouvelles déclarations 2021, selon le fisc.

« Remplir les déclarations individuelles déposées l’année dernière sans erreur est une étape majeure, mais il reste encore du travail à faire », a déclaré le commissaire de l’IRS, Chuck Rettig, dans un communiqué.

« Nous restons concentrés sur tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer le traitement de ces déclarations de revenus, et nous continuons à ajouter plus de personnes à cet effort alors que nos efforts d’embauche se poursuivent cet été », a-t-il déclaré.