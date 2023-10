L’IRS prévoit le déploiement limité d’un système gratuit de déclaration de revenus électronique avec des invitations à certains contribuables

WASHINGTON (AP) — L’IRS prévoit d’inviter certains contribuables de 13 États à tester le projet pilote de l’agence. système de déclaration de revenus électronique gratuit à partir de janvier.

L’agence estime que des centaines de milliers de contribuables participeront au déploiement limité du programme pour la saison de déclaration 2024.

L’IRS fait face à d’intenses réactions négatives de la part des sociétés privées de préparation de déclarations de revenus qui ont gagné des milliards en facturant aux gens l’utilisation de leurs logiciels. L’introduction d’une option gérée par le gouvernement pourrait bouleverser le secteur et changer fondamentalement la façon dont les contribuables interagissent avec l’IRS.

Tous les regards sont tournés vers l’agence pour bien faire les choses – et éviter un déploiement rappelant celui du Site Web désastreux de Healthcare.gov déploiement il y a dix ans, lorsque de nombreux utilisateurs rencontraient des difficultés pour accéder et utiliser le site Web.

« Le plan est de le déployer par étapes de plus en plus grandes, en cohérence avec la manière dont des produits comme celui-ci sont déployés dans le secteur privé », a déclaré le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, lors d’un appel avec des journalistes pour avoir un aperçu des derniers détails du programme.

« Nous voulons nous assurer qu’il s’agit d’un projet pilote facile à comprendre », a déclaré Werfel. Il a ajouté que les données extraites du projet pilote seront « impératives » pour déterminer l’utilité du programme.

L’agence prévoit de travailler avec des organisations à but non lucratif, des bureaux du Congrès, des États et d’autres pour identifier les contribuables éligibles au programme pilote, en fonction des types de revenus, de crédits d’impôt et de déductions qu’ils réclament.

Werfel a déclaré que le projet pilote est censé être « juste un autre choix dont disposent les contribuables » pour déclarer leurs impôts. « Notre travail visant à évaluer la faisabilité du dépôt direct n’est qu’un exemple parmi de nombreux exemples de la façon dont nous travaillons à transformer l’IRS. »

L’IRS a été chargé d’étudier la manière de créer un système de « fichiers directs » dans le cadre du financement qu’il a reçu de la loi sur la réduction de l’inflation, que le président Joe Biden a promulguée l’été dernier. Il a donné à l’IRS neuf mois et 15 millions de dollars pour rendre compte de la manière dont un tel programme serait mis en œuvre.

L’IRS a publié en mai un rapport de faisabilité décrivant l’intérêt des contribuables dans un dossier direct, le fonctionnement du système, son coût potentiel, les défis opérationnels, etc.

L’une des principales critiques du programme est que le projet pilote de fichiers directs ne couvre que les déclarations de revenus fédérales individuelles et ne prépare pas les déclarations des États. Cependant, les responsables de l’IRS ont déclaré qu’ils travaillaient avec l’Arizona, la Californie, le Massachusetts et New York pour la saison de dépôt 2024 afin d’intégrer les taxes d’État dans le projet pilote.

Des organisations comme Code for America travaillent avec les États pour créer leurs propres programmes de dépôt d’État à intégrer dans l’outil de fichier direct.

Gabriel Zucker, directeur adjoint des politiques pour les avantages fiscaux chez Code for America, a déclaré que son cabinet travaillait avec le ministère du Revenu de l’Arizona et le ministère de la Fiscalité et des Finances de New York pour créer un outil de déclaration d’État.

Les États « ouvrent vraiment la voie à ce projet passionnant et trouvent un moyen pour que les dossiers d’État fonctionnent dans ce contexte », a déclaré Zucker.

« Il s’agit d’une équipe qui s’engage à faire fonctionner correctement la technologie gouvernementale », a-t-il déclaré.

Les contribuables de neuf autres États qui n’ont pas d’impôt sur le revenu – Alaska, Floride, New Hampshire, Nevada, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Washington et Wyoming – pourraient également être éligibles pour participer au projet pilote, selon l’IRS.

Werfel a déclaré que plus de détails sur les personnes qu’ils choisissent d’inviter au programme seront publiés en janvier.

« En ce qui concerne ce premier groupe de contribuables, nous travaillons toujours sur les détails – pour trouver la bonne taille et la meilleure approche. »

