L’IRS pèse les conseils pour le crédit d’impôt pour la rétention des employés

Après un flot de retours d’entreprises avec un crédit d’impôt à l’ère de la pandémie, l’IRS évalue les conseils pour ceux qui ont demandé à tort l’allégement fiscal.

Le crédit de rétention des employés a été créé pour soutenir les petites entreprises pendant la pandémie de Covid-19. Il est encore temps de modifier les déclarations et de réclamer le crédit, qui vaut jusqu’à 5 000 $ par employé pour 2020 ou 28 000 $ par employé en 2021.

Les experts disent que l’opportunité a déclenché une vague d’entreprises spécialisées promettant à tort aux propriétaires d’entreprise qu’ils sont éligibles à l’allégement fiscal compliqué.

« Je pense que les gens ont été dupés », a déclaré Erin Collins, avocate nationale des contribuables, lors de la conférence annuelle de l’American Institute of Certified Public Accountants ce mois-ci. Les gens ont réclamé le crédit et ont peut-être déjà reçu un remboursement, a-t-elle ajouté.

L’IRS a mis en garde les propriétaires d’entreprise contre les « tiers » faisant la promotion du crédit de rétention des employés en octobre et a récemment renouvelé son avertissement en ajoutant le problème à son liste annuelle des escroqueries fiscales Dirty Dozen pour 2023.

Au 3 mars, un peu plus de 866 000 entreprises avaient réclamé et reçu des crédits de rétention des employés totalisant plus de 152,6 milliards de dollars, selon le dernier Livre de données IRS.