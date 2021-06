L’IRS offre une aide fiscale gratuite pour le crédit d’impôt mensuel pour enfants et les chèques de relance

Les personnes et les familles qui ont des questions sur les nouveaux paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants ou les chèques de relance manquants ont désormais la possibilité d’obtenir une aide fiscale gratuite en personne.

L’IRS a annoncé mercredi qu’il s’associait à des organisations à but non lucratif, des églises et des organisations communautaires dans 12 villes pour fournir une assistance aux personnes pendant deux week-ends : du 25 au 26 juin et du 9 au 10 juillet.

Les services sont particulièrement destinés à ceux qui ne produisent généralement pas de déclarations de revenus mais qui doivent soumettre leurs informations afin de recevoir le crédit d’impôt anticipé mensuel pour enfants ou les paiements par chèque de relance.

Un outil d’inscription pour les non-déclarants a également été créé par l’IRS. L’outil en ligne permet également aux personnes éligibles aux chèques de relance de 1 400 $ – ou aux paiements directs antérieurs de 600 $ ou de 1 200 $ qui ont été émis par le gouvernement – ​​de se soumettre également pour ceux-ci.

Les versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants devraient commencer en juillet. Les familles admissibles recevront jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 250 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans.

L’IRS a également a lancé un outil en ligne pour aider les parents à évaluer s’ils sont admissibles à ces paiements anticipés du crédit d’impôt pour enfants.

Les événements à venir sont également ouverts aux personnes qui n’ont pas d’enfants et qui souhaitent s’inscrire aux contrôles de relance manquants.

Les événements auront lieu à Atlanta, Detroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Milwaukee, New York, Philadelphie, Phoenix, St. Louis et Washington, DC