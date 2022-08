L’IRS n’est tout simplement pas prêt pour la loi sur la réduction de l’inflation

Cyano66 | Istock | Getty Images

En grande pompe, le président Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation. Les historiens pourraient un jour dire que cette législation a fait plus pour compliquer un code des impôts déjà trop compliqué que n’importe quel projet de loi fiscal au cours des 50 dernières années. Il appartient maintenant à l’Internal Revenue Service d’administrer cette loi, et même avec un financement accru, il n’est pas prêt pour la tâche – et, si le passé est un prologue, il ne le sera peut-être jamais. La loi augmente les impôts de quelque 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, principalement en créant deux nouveaux impôts sur les sociétés. Le premier est un impôt de 15 % sur le revenu comptable ou comptable d’une société si l’impôt à payer qu’elle déclare à l’IRS est nul. La loi oblige désormais les entreprises à calculer deux fois leur impôt à payer, comme si le faire une seule fois n’était pas assez contraignant. La deuxième hausse de l’impôt sur les sociétés est une nouvelle taxe d’accise sur le rachat d’actions de sociétés. Les droits d’accise sont des taxes spéciales sur des produits spécifiques, tels que les cigarettes. Ils sont généralement perçus dans le but de décourager la consommation de ces produits ou d’en atténuer les effets nocifs. En savoir plus sur les finances personnelles :

Le projet de loi de réconciliation comprend environ 80 milliards de dollars pour l’IRS

Les gens pourraient avoir droit à des milliers de nouvelles incitations climatiques

Subventions élargies de l’assurance maladie préservées dans la nouvelle législation Ces nouvelles taxes seront extrêmement difficiles à appliquer pour l’IRS, et elles ont un coût économique. La Tax Foundation estime que ces nouvelles taxes réduiront la taille à long terme de l’économie américaine de 0,2 %, élimineront 29 000 emplois et ne feront rien pour maîtriser l’inflation. Certes, il s’agit d’effets plus légers que la loi originale Build Back Better Act, mais l’impact de la complexité de ce projet de loi pourrait être beaucoup plus important et plus difficile à mesurer. Ces nouvelles taxes sont utilisées pour payer 26 subventions fiscales nouvelles ou élargies pour diverses industries du climat et de l’énergie, pour un coût d’environ 260 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Chacun de ces crédits élargis sera accompagné de ses propres règles et réglementations complexes dictant qui est éligible et pour combien.

L’IRS n’a pas réussi à résoudre les problèmes clés depuis près de 40 ans

Alors que la complexité de notre code des impôts continue de croître de façon exponentielle, le défi de son administration augmente également. Cela soulève la question suivante : l’IRS est-il prêt ? Les législateurs ont approuvé à peu près 80 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour l’IRS. Apparemment, la majorité de ces fonds seront utilisés pour renforcer les activités d’application de la loi. Cela devrait rapporter 205 milliards de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie, selon le Congressional Budget Office. Mais plus d’argent pour l’application suffira-t-il? N’oublions pas que l’IRS est l’agence qui a dû se précipiter pour embaucher 5 000 nouveaux travailleurs cette année pour gérer l’arriéré de 23 millions de déclarations de revenus papier qui s’étaient accumulées au cours des deux dernières saisons de production. Une photo récente dans le Washington Post montrait la cafétéria de l’installation de l’IRS à Austin, au Texas, remplie de déclarations de revenus sur papier en attente de traitement. L’article indique que cela justifie pourquoi l’IRS avait besoin de 80 milliards de dollars de nouveaux fonds.

Mais ces arguments ignorent le fait que l’IRS n’a pas réussi à résoudre ces problèmes depuis près de 40 ans. En 1986, l’IRS a lancé un effort de plusieurs milliards de dollars pour moderniser ses systèmes informatiques obsolètes afin de réduire sa dépendance à la saisie manuelle des déclarations papier. Près d’une décennie plus tard, en 1995, le General Accounting Office of Congress de l’époque a signalé que «les efforts de l’IRS pour moderniser le traitement des impôts sont gravement menacés en raison de la gestion persistante et des faiblesses techniques qui entravent les efforts de modernisation». En 2000, l’inspecteur général de l’administration fiscale du Trésor a signalé que l’IRS, après avoir dépensé plus de 3 milliards de dollars, était incapable de gérer le processus de modernisation et a dû le confier à un entrepreneur privé. Depuis 2000, l’IRS a dépensé plus de 4,8 milliards de dollars, après ajustement en fonction de l’inflation, pour la modernisation de la technologie et des “services aux entreprises”.

La technologie obsolète reste un frein à l’IRS

Certes, certains de ces investissements ont amélioré la capacité des contribuables à produire leur déclaration par voie électronique et l’IRS à gérer ces déclarations et à signaler les entrées douteuses. En 2000, seulement 16 % des déclarations de revenus de tous types — particuliers, entreprises, emploi et accise — étaient produites par voie électronique. En 2021, 78 % de toutes les déclarations ont été produites par voie électronique ; 90 % des déclarations des particuliers sont produites de cette façon. Les contribuables utilisant des logiciels commerciaux tels que TurboTax font maintenant le travail pour l’IRS. Pourtant, à une époque où de nombreux contribuables peuvent déposer leur déclaration de revenus sur un téléphone portable, l’IRS n’a toujours pas la technologie pour numériser les déclarations papier et doit les saisir manuellement comme cela se faisait dans les années 1960, 70 et 80. Comme l’a noté l’article du Washington Post, de nombreux ordinateurs de l’IRS fonctionnent toujours avec un langage informatique écrit dans les années 1960. L’IRS et ses défenseurs affirment que bon nombre des problèmes sont dus au sous-financement et à l’attrition du personnel. En toute honnêteté, le budget de l’IRS n’a pas beaucoup changé au cours des 20 dernières années après ajustement pour l’inflation. Son budget en 2021 est à peu près le même qu’en 2001 en dollars d’aujourd’hui. De plus, les effectifs ont considérablement diminué au fil des décennies. En 1991, lorsque le programme de modernisation technologique a commencé pour de bon, l’IRS comptait plus de 114 000 employés à temps plein. Aujourd’hui, il en compte environ 75 000.