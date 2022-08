L’IRS n’embauche pas une «armée» d’auditeurs, que se passe-t-il vraiment

Ci-dessous, les professionnels de la fiscalité expliquent où va l’argent, pourquoi il est très peu probable que vous soyez audité et ce que vous pouvez faire maintenant pour rendre la perspective encore plus improbable.

La législation entraînera en effet une activité d’audit accrue, mais les affirmations d’une nouvelle armée d’agents de l’IRS et d’audits effrénés sur les Américains ordinaires sont trompeuses, selon les experts fiscaux.

Plus de 45 milliards de dollars sont affectés à l’application de la loi, dans le cadre d’un effort visant à combler le “fossé fiscal” estimé à 600 milliards de dollars, la différence entre ce que les Américains doivent et ce qu’ils paient réellement.

“Quand nous entendons 87 000 agents, cela ressemble à une horrible armée de personnes. Mais c’est ce qu’ils doivent maintenir, car les gens sortent en masse”, déclare Robert Cordasco, expert-comptable agréé et fondateur de Cordasco & Co. à Savannah, Géorgie. “Je ne sais pas combien cela ajoute autant que cela nous amène au statu quo.”

Revenons aux 87 000 nouveaux agents : ce nombre provient d’un rapport de mai 2021 du département du Trésor évaluant comment l’IRS pourrait utiliser un crédit de 80 milliards de dollars. Le rapport indique que l’IRS pourrait ajouter près de 87 000 nouveaux employés – pas tous des agents d’exécution – afin de “reconstruire” et de “revitaliser” l’agence.

De plus, la main-d’œuvre de l’IRS vieillit. Entre départs à la retraite et autres départs, l’agence perdra environ 50 000 de ses 80 000 travailleurs au cours des cinq prochaines années, selon le témoignage au Congrès de 2021 du commissaire de l’IRS Charles Rettig .

“Il y a un tas de problèmes. Ils ont environ 8 millions de déclarations 2021 non traitées et n’ont répondu qu’à 11% des appels en 2021”, déclare Bill Smith, directeur national des services techniques fiscaux au bureau national des impôts de CBIZ MHM à Washington, DC “Il y a eu une réduction de 17 % du [IRS] effectif depuis 2010.”

En vertu de la nouvelle loi, l’IRS prévoit de faire plus d’audits. Mais il est important de se rappeler que les audits sont rares et n’ont fait que se raréfier ces dernières années, car l’IRS a saigné son personnel et ses ressources.

Entre 2010 et 2019, les taux d’audit pour les particuliers sont passés de 0,9 % à 0,25 %, selon un rapport du Government Accountability Office. Ces taux varient selon le niveau de revenu, ceux qui gagnent moins de 25 000 $ et ceux dont le revenu est supérieur à 200 000 $ faisant l’objet d’un examen plus approfondi que la moyenne ces dernières années.

Selon les experts, les nouveaux efforts visant à combler l’écart fiscal ne se concentreront probablement pas sur les contribuables familiaux.

“Le nombre absolu d’audits augmentera, mais la proportion de personnes auditées sera probablement la même pour les ménages gagnant moins de 400 000 $ par an”, déclare Glenn Borst, analyste juridique senior chez Wolters Kluwer Legal and Regulatory US.

La majeure partie des nouvelles activités d’audit sera dirigée vers les particuliers fortunés, les grandes entreprises et les partenariats complexes, ajoute-t-il.