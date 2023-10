L’Internal Revenue Service proposera une version pilote de son service de déclaration de revenus électronique gratuit, appelé Direct File, dans treize États pour la saison fiscale 2024.

Le déploiement du projet pilote Direct File est un coup dur pour les fournisseurs de préparation de déclarations de revenus, tels que Intuit (TurboTax) et H&R Block, qui ont dépensé près de 40 millions de dollars dans les efforts de lobbying depuis 2006 pour bloquer un service gouvernemental gratuit, selon l’Associated Press.

« Il s’agit d’une étape cruciale pour cet effort innovant qui testera la faisabilité d’offrir aux contribuables une nouvelle option pour produire leurs déclarations gratuitement directement auprès de l’IRS », a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, dans un communiqué. communiqué de presse.

Direct File sera disponible pour les contribuables du Massachusetts, de New York, de Californie et d’Arizona pour la saison de déclaration de revenus 2024. Le programme sera également disponible pour les résidents des États qui ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu, notamment l’Alaska, la Floride, le New Hampshire, le Nevada, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, Washington et le Wyoming.

Les contribuables des États participants auront la possibilité de produire gratuitement leur déclaration de revenus fédérale, directement auprès de l’IRS sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Le service a été créé grâce aux fonds de la loi sur la réduction de l’inflation visant à améliorer la technologie de l’IRS et à offrir aux contribuables plus de choix dans la manière dont ils déclarent leurs déclarations. La portée pilote de Direct File est limitée pour sa première exécution, et seuls les contribuables dont les déclarations sont relativement simples peuvent utiliser le service.

«Dans le cadre de ce projet pilote limité pour 2024, nous travaillerons en étroite collaboration avec les États qui ont accepté de participer à un test important de l’intégration étatique. Cela nous aidera à rassembler des informations importantes sur l’orientation future du programme Direct File », a déclaré Werfel.

Intuit n’était pas enthousiasmé par la nouvelle d’un service concurrent du gouvernement fédéral qualifiant Direct File de « stratagème à peine voilé dans lequel des milliards de dollars de l’argent des contribuables seront inutilement utilisés pour payer quelque chose qui est déjà entièrement gratuit aujourd’hui ».

« En plus de payer désormais pour la préparation de déclarations de revenus « gratuite », Direct File demande aux Américains de déclarer leurs impôts directement auprès de l’IRS après que l’organisation a publiquement reconnu les inégalités systémiques qui voient les déclarants à faible revenu et les contribuables noirs ciblés pour un audit à un taux plus élevé que celui des contribuables noirs. contribuables non noirs », a déclaré la porte-parole d’Intuit, Tania Mercado, via une déclaration envoyée par courrier électronique. « Le système Direct File est une solution à la recherche d’un problème, et cette solution à moitié cuite risque désormais de devenir un cauchemar financier pour des dizaines de millions de contribuables. »

H&R Block n’a pas répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.