L’IRS et la Maison Blanche se tordent les mains à propos d’un rapport de ProPublica accusant George Soros, Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk et d’autres de devoir payer plus d’impôts, tout comme l’administration Biden l’a soutenu.

Dans un rapport publié mardi à l’aube, le groupe d’enquête a déclaré avoir traité une mine de documents confidentiels de l’IRS pour examiner les impôts effectifs payés par les milliardaires. ProPublica était « ne pas divulguer comment il a obtenu les données, qui nous ont été fournies sous forme brute, sans conditions ni conclusions. »

« Toute divulgation non autorisée d’informations gouvernementales confidentielles par une personne ayant accès est illégale et nous prenons cela très au sérieux. » L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes qui ont posé des questions sur ProPublica.





« Nous découvrirons l’article de ProPublica », Le commissaire de l’Internal Revenue Service (IRS), Charles Rettig, a déclaré à l’audience de la commission sénatoriale des finances, ajoutant qu’il « Tout à fait » a l’intention de poursuivre quelqu’un pour la violation et que l’affaire a été confiée à des enquêteurs internes et externes.

Rettig avait chargé l’inspecteur général de l’IRS d’examiner la protection des informations des contribuables par l’agence en septembre 2020, après que les informations fiscales du président Donald Trump aient été illégalement obtenues par le New York Times.

Cette fois, les révélations visaient certains des magnats les plus riches d’Amérique. Bezos est le deuxième homme le plus riche du monde et prévoit de prendre sa retraite en tant que PDG d’Amazon plus tard ce mois-ci pour se concentrer sur son méga-yacht et son programme spatial. Il n’a pas non plus payé d’impôt sur le revenu en 2007 ou 2011, selon ProPublica.

Musk, qui dirige Tesla et SpaceX, n’a payé aucun impôt sur le revenu en 2018. Les autres noms sur la liste incluent l’investisseur milliardaire Carl Icahn, le PDG et gourou de l’investissement de Berkshire Hathaway Warren Buffett, et même le méga-donateur démocrate George Soros, qui contribue réellement au financement de ProPublica .

« M. Soros a longtemps soutenu des impôts plus élevés pour les riches Américains », son porte-parole a déclaré à ProPublica lorsqu’il a été contacté pour commenter, expliquant que « Entre 2016 et 2018, George Soros a perdu de l’argent sur ses investissements, il n’a donc pas dû d’impôt fédéral sur le revenu au cours de ces années. »





Alors que la plupart des salariés américains n’ont pas d’autre choix que de verser leurs dollars à l’IRS, les PDG des grandes entreprises ont plus de facilité à naviguer dans le code fiscal complexe, à annuler des dettes et à tirer parti des pertes pour payer peu ou rien eux-mêmes. ProPublica a calculé leur « vrai taux d’imposition » en comparant leurs impôts nets payés aux estimations de Forbes de leur valeur nette pour la même période.

Les données « Démolit le mythe fondamental du système fiscal américain : que chacun paie sa juste part et que les Américains les plus riches paient le plus », le point de vente a écrit. Par une coïncidence remarquable, c’est la position même de l’administration Biden, qui a proposé d’augmenter les impôts des riches pour financer son programme de plusieurs milliards de « repenser » l’économie américaine et « Reconstruire en mieux. »

En plus de faire passer le taux d’imposition des sociétés de 21 % à 28 %, Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition fédéral maximal sur le revenu à 39,6 % contre 37 % actuellement pour toute personne ayant un revenu brut de 400 000 $ ou plus. Son administration a également fait pression sur les membres du G7 pour une « impôt minimum mondial » d’au moins 15 %.





