L’IRS envoie des remboursements aux personnes qui ont payé des impôts sur les allocations de chômage

Des remboursements fédéraux sont en route pour plus de 2,8 millions de personnes qui ont payé des impôts sur les allocations de chômage qui ne s’appliquent plus en raison des modifications apportées par l’American Rescue Plan Act.

À ce jour, l’IRS a déterminé que 13 millions de personnes pourraient être éligibles à l’ajustement.

L’agence fiscale a jusqu’à présent examiné plus de 3,1 millions de déclarations de revenus, dont plus de 2,8 millions étaient éligibles à des remboursements.

La prochaine série de remboursements devrait sortir à la mi-juin, tandis que le processus d’examen se poursuivra jusqu’à l’été.

Ceux dont les déclarations sont ajustées recevront une lettre de l’IRS pour les informer du changement et du montant.

L’IRS examine également les déclarations d’autres crédits d’impôt pour voir s’ils sont également touchés par l’exclusion. Cela comprend le crédit d’impôt sur le revenu gagné, le crédit d’impôt sur les primes et le crédit de remboursement de récupération.

Pour le crédit d’impôt sur le revenu gagné, l’IRS ajustera les déclarations pour ceux qui sont célibataires et n’ont pas d’enfants et deviendront admissibles au crédit. Il ajustera également les déclarations dans lesquelles le crédit d’impôt sur le revenu gagné a été demandé et les enfants admissibles ont été inclus.

Cependant, ceux qui deviennent éligibles au crédit d’impôt sur le revenu après l’exclusion de l’impôt sur le revenu du chômage et qui ont des enfants éligibles peuvent avoir besoin de produire une déclaration modifiée afin d’obtenir leurs prestations, a déclaré l’agence fiscale.