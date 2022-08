L’IRS embauche-t-il vraiment 87 000 nouveaux agents ?

Le nouveau paquet climatique, de soins de santé et fiscal des démocrates – connu sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation – comprend près de 80 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l’Internal Revenue Service, qui est censé aider le personnel de l’agence chroniquement sous-financé et renforcer les mesures d’application pour collecter impôts impayés des riches américains.

Le financement est devenu un point d’éclair politique ces derniers jours parmi les conservateurs et certains groupes d’affaires, qui ont faussement affirmé que l’IRS utiliserait l’argent pour embaucher un « armée » de 87 000 nouveaux agents qui ciblera les contribuables moyens.

Le sénateur Mike Crapo, le meilleur républicain de la commission des finances du Sénat, a déclaré que le nouveau financement serait utilisé pour “extraire plus de revenus” des Américains qui gagnent moins de 400 000 dollars parce qu’ils sont des “cibles faciles”.

Le représentant Kevin McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre, a déclaré que l’argent serait utilisé pour “harceler la classe moyenne”. La Fédération nationale des entreprises indépendantes a qualifié les efforts d’application de «taxe indirecte» qui imposerait aux petites entreprises davantage d’audits et d’examens.

Les responsables du département du Trésor disent que toutes ces affirmations sont fausses. Les responsables de l’administration ont réitéré qu’ils concentreront leurs efforts d’application sur les riches Américains et les grandes entreprises.

Le financement de 80 milliards de dollars pour l’IRS est une petite fraction de la loi sur la réduction de l’inflation, qui devrait inclure plus de 400 milliards de dollars de dépenses. Il est censé commencer à inverser plus d’une décennie de décadence et de coupes budgétaires à l’agence. Le budget de l’IRS a été réduit de près de 20 % depuis 2010, ce qui a eu un impact sur la capacité de l’agence à doter en personnel et à moderniser une technologie vieille d’un demi-siècle. En 2010, l’IRS comptait environ 94 000 employés. Ce nombre est tombé à environ 78 000 employés en 2021. Certains des ordinateurs de l’agence fonctionnent toujours sur COBOL, un langage de programmation qui remonte aux années 1960.

Depuis 2010, le personnel d’exécution de l’agence a diminué de 30%, selon les responsables de l’IRS, et les taux d’audit pour les contribuables les plus riches ont connu les plus fortes baisses en raison d’années de sous-financement. Le nouveau projet de loi est une tentative de changer cela.

Ce que la facture signifie pour la plupart des personnes qui produisent une déclaration de revenus

Le nouveau financement est destiné à aider à réduire «l’écart fiscal», ou la différence entre ce que les gens paient en impôts et ce qu’ils doivent en impôts, que le département du Trésor estime à environ 600 milliards de dollars par an. Les nouveaux fonds pourraient aider l’IRS à augmenter ses revenus d’environ 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon une estimation du Congressional Budget Office, bien que le montant exact soit difficile à calculer et très incertain.

Natasha Sarin, conseillère en politique fiscale et mise en œuvre au département du Trésor, a déclaré que pour les Américains gagnant moins de 400 000 dollars par an, leurs chances d’être auditées n’augmenteraient pas par rapport aux niveaux habituels de ces dernières années.

Au lieu de cela, a déclaré Sarin, les contribuables moyens devraient avoir une meilleure expérience de dépôt de leurs impôts, car les fonds permettraient à l’agence de se doter de personnel. Au premier semestre 2021, il y avait moins de 15 000 employés disponibles pour répondre à près de 200 millions d’appels, soit une personne pour 13 000 appels, selon les chiffres du département du Trésor.

“Pour les contribuables ordinaires, pour les petites entreprises, pour les contribuables à faible revenu, le seul changement qu’ils vont réaliser est qu’il y aura un employé de l’IRS qui pourra répondre au téléphone lorsqu’ils appellent”, a déclaré Sarin.

En raison de la réduction des effectifs de l’IRS, les taux d’audit des déclarations de revenus des particuliers ont diminué pour tous les niveaux de revenu de 2010 à 2019, selon un récent rapport du Government Accountability Office. Les taux de vérification ont diminué le plus pour les contribuables ayant des revenus de 200 000 $ ou plus.

En 2019, le taux d’audit pour les contribuables dont le revenu se situe entre 25 000 $ et 200 000 $ était de 0,17 %, selon le rapport. Pour ceux qui gagnent 5 millions de dollars ou plus, le taux d’audit était de 2,35 % la même année.

Une analyse réalisée en 2018 par ProPublica a révélé que si les audits avaient diminué de manière plus spectaculaire pour les riches, l’IRS continuait d’auditer les déclarants les plus pauvres – bénéficiaires de crédits d’impôt anti-pauvreté, y compris le crédit d’impôt sur le revenu gagné – à des taux relativement élevés.

Au cours de la dernière décennie, les taux d’audit pour les multimillionnaires ont diminué deux fois plus que les taux d’audit pour les familles aux revenus les plus faibles qui reçoivent l’EITC, car il faut plus de ressources pour s’attaquer aux plus hauts revenus, a déclaré Sarin.

Le financement devrait permettre à l’IRS de mieux cibler les riches salariés qui ne paient pas leurs impôts, car l’agence sera en mesure de mettre à niveau sa technologie, a déclaré Sarin, réduisant ainsi les risques que les contribuables conformes soient audités.

Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a réaffirmé des engagements similaires dans une lettre au commissaire de l’IRS la semaine dernière.

“Contrairement à la désinformation des opposants à cette législation, les petites entreprises ou les ménages gagnant 400 000 $ par an ou moins ne verront pas d’augmentation des chances qu’ils soient audités”, a écrit Yellen.

Bill Hoagland, vice-président principal du Bipartisan Policy Center qui se concentre sur la politique économique, a déclaré que l’amélioration de ces aspects aiderait à rendre plus efficace pour les salariés moyens de déposer leurs impôts, car ils pourraient plus facilement obtenir des informations pour les aider à remplir leurs formulaires fiscaux. .

Les coupes budgétaires et la capacité réduite ont entraîné un important arriéré de formulaires fiscaux non traités. Début août, l’IRS avait un arriéré de 9,7 millions de déclarations individuelles 2021 non traitées.

“La longue histoire ici est que l’Américain moyen ne devrait pas être menacé par cela, mais devrait être reconnaissant d’investir de l’argent dans les services des contribuables qui ont considérablement diminué”, a déclaré Hoagland.

Janet Holtzblatt, chercheur principal au Tax Policy Center, a déclaré qu’en général, elle pensait que l’IRS s’était engagé à maintenir son objectif de concentrer les efforts d’application sur les riches Américains et les grandes entreprises. Mais elle a dit que cela dépendait en partie de la capacité de l’IRS à déterminer les revenus « réels » des gens.

“Les types de contribuables qui entrent dans cette catégorie où il pourrait y avoir une certaine incertitude seront les travailleurs indépendants, ce seront les partenaires, ce seront les personnes qui reçoivent un revenu qui n’est pas soumis à un W-2, ” dit Holtzblatt. “Ce sont ceux dont les revenus ne sont pas déclarés de manière indépendante qui deviennent plus difficiles à identifier.”

Sarin a déclaré que l’IRS se concentrerait sur l’embauche d’employés qui ont de l’expérience dans les déclarations de revenus complexes de grandes entreprises et de particuliers fortunés. Les audits des contribuables moyens suivent un processus sensiblement différent, a-t-elle déclaré.

L’IRS va-t-il vraiment embaucher 87 000 auditeurs ?

Sur les près de 80 milliards de dollars pour l’IRS dans le projet de loi, plus de la moitié, soit environ 46 milliards de dollars, seront utilisés pour améliorer les mesures d’application.

L’IRS n’a pas encore publié d’estimations du nombre de nouveaux employés que l’agence pourrait embaucher avec le nouveau financement prévu par la loi sur la réduction de l’inflation. L’agence devrait publier les chiffres définitifs et la répartition dans les mois à venir.

Le chiffre de 87 000 semble provenir d’un rapport du département du Trésor publié en mai 2021, qui décrivait l’impact des mesures de conformité fiscale dans la proposition de plan pour les familles américaines de l’administration Biden. Le rapport estime que l’IRS pourrait embaucher 86 852 employés d’ici 2031 avec près de 80 milliards de dollars de financement supplémentaire.

Mais Sarin a déclaré que le nouveau financement serait également utilisé pour embaucher d’autres types d’employés, tels que des représentants du service client et des spécialistes en informatique, et pas seulement de nouveaux auditeurs.

Elle a également déclaré que bon nombre des nouvelles recrues occuperaient des postes laissés vacants par des employés qui devraient quitter l’agence au cours de la prochaine décennie. Au moins 50 000 des employés actuels de l’agence devraient partir au cours des cinq prochaines années parce qu’ils sont éligibles à la retraite, a déclaré Sarin.

Douglas Holtz-Eakin, président du conservateur American Action Forum et ancien directeur du Congressional Budget Office, a déclaré que le financement supplémentaire ne garantissait pas que l’agence serait en mesure de réduire considérablement l’écart fiscal, car les personnes riches ont généralement des avocats qui peuvent étirer le processus d’audit. Mais le nouveau financement contribuerait toujours à inverser le déclin de l’agence, a-t-il déclaré.

“La main-d’œuvre est en baisse d’environ 20%”, a déclaré Holtz-Eakin. “Donc, tout ce qui s’inverse doit être considéré comme très important.”