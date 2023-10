L’IRS dit que Microsoft doit 29 milliards de dollars supplémentaires en arriérés d’impôts

Microsoft a reçu des avis de proposition d’ajustement de l’Internal Revenue Service pour un paiement d’impôt supplémentaire de 28,9 milliards de dollars, a déclaré la société dans un communiqué. Dépôt 8-K mercredi.

Microsoft a déclaré que le différend concerne la répartition des bénéfices de l’entreprise entre les pays et les juridictions entre 2004 et 2013. Elle a déclaré que jusqu’à 10 milliards de dollars d’impôts que l’entreprise a déjà payés ne sont pas pris en compte dans les ajustements proposés par l’IRS.

Microsoft prévoit de contester les avis par le biais d’un recours administratif auprès de l’IRS et est prêt à engager une procédure judiciaire, si nécessaire.

« Microsoft n’est pas d’accord avec ces ajustements proposés et poursuivra un appel auprès de l’IRS, un processus qui devrait prendre plusieurs années », a indiqué la société dans son dossier. « Nous pensons que nous avons toujours suivi les règles de l’IRS et payé les impôts que nous devons aux États-Unis et dans le monde. »

Microsoft a déclaré qu’au 30 septembre 2023, elle estimait que ses provisions pour éventualités fiscales étaient adéquates.