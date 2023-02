L’IRS clarifie les questions fiscales pour les paiements de secours émis par l’État

Vous n’avez probablement pas besoin de payer d’impôts fédéraux si vous avez reçu cette année des remises sur l’inflation ou l’excédent fiscal émises par l’État, a conclu l’Internal Revenue Service.

La semaine dernière, l’IRS a demandé aux bénéficiaires de suspendre le dépôt de leur déclaration de revenus jusqu’à ce que l’agence puisse confirmer si divers remboursements dans 21 États comptaient comme un revenu, en fonction de leur objectif déclaré.

Vendredi, l’IRS a fourni des indications selon lesquelles confirme la plupart des déclarants n’auront pas à payer d’impôt fédéralbien qu’il y ait quelques exceptions.

Les déclarants n’ont pas à payer d’impôts fédéraux dans 16 États : Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Floride, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Pennsylvanie et Rhode Island. Pour obtenir une liste des paiements spécifiques auxquels s’applique, le L’IRS a fourni ce tableau.

Pour cinq autres États, c’est un peu plus nuancé, mais encore une fois, la majorité des déclarants de ces États n’auront probablement pas à payer d’impôt fédéral sur leurs remboursements.

En Alaska, les déclarants ne paieront pas d’impôts fédéraux sur le paiement supplémentaire d’allègement énergétique de 2022. Cependant, le paiement annuel du dividende du fonds permanent de l’État provenant principalement des revenus pétroliers est toujours soumis aux impôts fédéraux, a précisé l’agence.

En Géorgie, au Massachusetts, en Caroline du Sud et en Virginie, les paiements spéciaux de 2022 seront exclus de l’impôt fédéral sur le revenu, à l’exception des déclarants qui détaillent leurs déductions fiscales et demandent la déduction fiscale d’État et locale (SALT) jusqu’à 10 000 $, selon l’IRS.

Si la déduction SALT d’un déclarant est plus importante qu’elle ne le serait normalement en raison du remboursement d’un État, des impôts fédéraux devront être payés sur la différence créée par le remboursement de l’État. L’exception à cela est si la déduction fiscale totale d’un déclarant, moins la remise, dépasse déjà le plafond SALT de 10 000 $. Dans ce cas, aucun impôt fédéral n’est dû.

“Une personne qui paie 5 000 $ d’impôts d’État reçoit ensuite un chèque de remboursement de 1 000 $ paie en fait 4 000 $ d’impôts d’État”, déclare Jared Walczak, vice-président des projets d’État pour la Tax Foundation. “S’ils peuvent réclamer 5 000 $ sur leur déclaration de revenus fédérale au titre de la déduction SALT, ils reçoivent un avantage fiscal excédentaire.”

Dans ce cas, vous incluriez 5 000 $ dans le cadre de votre déduction SALT, mais comptez les 1 000 $ comme revenu imposable, ce qui est “fonctionnellement identique à la déduction de seulement 4 000 $”, explique Walczak.

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : « Achetez le café au lait », dit CFP, économisez davantage en vous concentrant plutôt sur les « déménageurs d’aiguilles »