L’IRS cible les préparateurs de déclarations de revenus « sans scrupules » au milieu de la répression du crédit aux entreprises

Un allégement fiscal en période de pandémie, le crédit de rétention des employés, ou ERC, a été conçu pour soutenir les petites entreprises qui ont maintenu leurs employés sur la liste de paie pendant les fermetures ou les baisses de revenus en 2020 et 2021.

Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’accent accru mis par l’agence sur réclamations de crédit de fidélisation des employés, selon April Walker, responsable principale de la pratique fiscale et de l’éthique à l’American Institute of CPAs.

Dans le même temps, l’agence a également annoncé son intention de réduire le nombre d’audits sur les déclarants à faible revenu, tout en cibler les impôts impayés des hauts revenus, des partenariats et des grandes entreprises.

Vice-président pour la politique fiscale fédérale au Centre sur les priorités budgétaires et politiques

« Il est reconnu depuis longtemps que les vérifications par correspondance posent de nombreux problèmes », a déclaré Chuck Marr, vice-président de la politique fiscale fédérale au Center on Budget and Policy Priorities, soulignant que de nombreux déclarants ne reçoivent pas ou ne comprennent pas les notifications.

Au cours de l’exercice 2020, plus de 16 milliards de dollars de crédit ont été réclamés de manière inappropriée, soit plus d’un quart du total payé, selon le National Taxpayer Advocate’s. Rapport 2022 au Congrès.

Bien que les taux d’audit de l’IRS aient globalement baissé, les taux ont diminué plus lentement pour les déclarants réclamant le crédit d’impôt sur le revenu que pour les salariés aux revenus plus élevés. « L’IRS contrôle un pourcentage plus élevé de contribuables bénéficiant du crédit d’impôt sur le revenu gagné que tout autre contribuable, à l’exception de ceux avec au moins 5 millions de dollars de revenu total positif », a écrit la défenseure nationale des contribuables Erin Collins dans son rapport de 2022.