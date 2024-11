L’IRS augmente les limites de cotisation pour 401(k) et certains autres régimes de retraite pour 2025

Le Service du revenu interne (IRS) Vendredi, il a annoncé avoir augmenté le montant que les particuliers peuvent cotiser à leur 401(k) et à d’autres régimes de retraite pour tenir compte de l’inflation.

Chaque année, l’IRS examine les seuils et limitations fiscales pour divers comptes de retraite et envisage de procéder à un ajustement du coût de la vie en fonction de l’impact de l’inflation depuis le changement précédent.

Pour l’année fiscale 2025, l’IRS augmente le plafond de cotisation annuel pour Plans 401(k) de 500 $, passant de la limite actuelle de 23 000 $ en 2024 à 23 500 $ en 2024.

Ces limites s’appliquent également à plusieurs autres régimes de retraite et subiront la même augmentation pour l’année fiscale 2025, notamment les régimes de retraite 403(b), les régimes gouvernementaux 457 et le plan d’épargne d’épargne du gouvernement fédéral.

L’IRS envisage également des ajustements aux plafonds de cotisation pour les comptes de retraite individuels (IRA), notamment IRA traditionnels et Roth . Cependant, l’IRS maintiendra les plafonds de contribution annuels à l’IRA constants de 2024 à 2025 à 7 000 $. Il maintient également le plafond de contribution de rattrapage de l’IRA pour les personnes âgées de 50 ans et plus à 1 000 $ pour 2025.

Le plafond de cotisation de rattrapage qui s’applique aux employés âgés de 50 ans et plus inscrits à la plupart des régimes 401(k), 403(b), gouvernementaux 457 et au Plan d’épargne-épargne restera à 7 500 $ pour 2025. Les travailleurs de 50 ans et plus peuvent généralement cotiser jusqu’à 31 000 $ par an à ces régimes de retraite à partir de 2025, dans le cadre des changements apportés avec la promulgation de la loi SECURE 2.0 de 2022.

Cette loi a également créé un plafond de cotisation de rattrapage plus élevé pour les travailleurs âgés de 60 à 63 ans qui participent à ces régimes – qui sera porté à 11 250 $ au lieu de 7 500 $ en 2025.

L’IRS a également ajusté les seuils en dessous desquels les contribuables peuvent cotiser à un IRA traditionnel et recevoir un déduction fiscale pour leur contribution.

Pour les contribuables individuels qui sont également couverts par un régime de retraite au travail, la fourchette traditionnelle de suppression fiscale des cotisations IRA est augmentée entre 79 000 $ et 89 000 $, contre 77 000 $ et 87 000 $. Pour les couples mariés produisant des déclarations de revenus communes, la fourchette de suppression progressive s’élève entre 126 000 $ et 146 000 $, soit une augmentation de 3 000 $ par rapport à l’année dernière.

La fourchette de suppression progressive des revenus pour les contribuables qui cotisent à un Roth IRA est passée de 150 000 $ à 165 000 $ pour les particuliers et les chefs de famille, contre 146 000 $ à 161 000 $. Pour les couples mariés déposant une demande conjointe, la fourchette d’élimination progressive augmente de 6 000 $ pour atteindre entre 236 000 $ et 246 000 $.

