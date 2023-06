L’IRS a toujours un important arriéré de déclarations, selon l’avocat des contribuables

LAS VEGAS — Après trois années difficiles pour les contribuables, l’IRS a apporté des améliorations significatives. Mais il reste encore du travail à faire, selon l’avocate nationale des contribuables Erin Collins.

« Cette saison de dépôt a probablement été aussi proche de la normale que possible », a-t-elle déclaré lors de la conférence annuelle de l’American Institute of Certified Public Accountants. conférencedu 3 au 6 juin à Las Vegas.

Cependant, malgré l’amélioration du service client, l’agence travaille toujours sur un arriéré important – y compris des déclarations modifiées, des dépôts en suspens et d’autres correspondances, a-t-elle déclaré.

Collins dirige le Service de défense des contribuables, une organisation indépendante au sein de l’IRS qui fournit des conseils personnalisés et travaille pour des changements systémiques. Le défenseur national des contribuables dirige environ 80 bureaux nationaux pour les déclarants en difficulté, consulte au sein de l’IRS, fait rapport chaque année au Congrès sur les plus gros problèmes de l’agence et présente des propositions législatives.

Collins a déclaré que l’IRS jongle actuellement avec 3,7 millions de déclarations modifiées, 6,8 millions « en suspens » avec des informations manquantes et 5,3 millions de pièces de correspondance. « Ce sont des chiffres assez importants auxquels l’IRS est toujours confronté », a-t-elle déclaré.

Cette saison, l’agence a donné la priorité au service téléphonique et a répondu à plus de 85 % des appels provenant des principales lignes téléphoniques en moins de cinq minutes.

« Mais cela a eu un coût », a déclaré Collins, car les assistants téléphoniques traitent les retours papier pendant les temps d’arrêt après avoir répondu aux appels. « Le problème est que nous sommes maintenant de retour à un arriéré de correspondance papier et de déclarations modifiées, similaire à ce que nous étions il y a un an », a-t-elle déclaré.