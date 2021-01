Une deuxième série de paiements de relance a déclenché une deuxième série de plaintes de la part de nombreux contribuables en colère qui ne voient pas leur argent rapidement.

Ainsi, alors que de nombreuses personnes ont commencé à recevoir le deuxième paiement de relance sur leurs comptes bancaires lundi, d’autres n’ont vu que du rouge.

Selon des contribuables frustrés, certains paiements de 600 $ vont apparemment dans les mauvais comptes bancaires. Ou les chèques sont envoyés par la poste, disent d’autres, même si leurs premiers paiements de relance sont arrivés rapidement en avril sans aucun problème via le dépôt direct.

Certains contribuables sont «étonnés» de découvrir qu’ils pourraient devoir attendre un chèque ou une carte de débit par la poste ou même attendre de produire leurs déclarations de revenus fédérales 2020 avant que le deuxième désordre de relance ne soit résolu.

Beaucoup sont fâchés que l’Internal Revenue Service et le département américain du Trésor ne soient pas francs sur les éventuels problèmes.

«Vous avez plus de problèmes que vous ne le faites croire, c’est ce que je soupçonne», a déclaré Deb Cataline, 65 ans, qui a grandi à Flint, Michigan, mais vit maintenant à Knoxville, Tennessee.

Cataline, qui a déjà travaillé comme parajuriste pour United Auto Workers-General Motors Legal Services Plan à Flint, a déclaré qu’elle avait la même adresse à Knoxville au cours des 10 dernières années. Elle n’a pas changé de compte bancaire. Et le retraité reçoit des prestations de sécurité sociale via le dépôt direct depuis plus d’un an.

Son fils a reçu son deuxième paiement de stimulation par dépôt direct le 4 janvier, dès que le deuxième paiement de stimulation est devenu disponible, et il lui a demandé avec désinvolture si elle avait reçu son argent.

Elle n’a pas encore reçu un sou. Et elle a été choquée lundi lorsqu’elle a utilisé l’outil de l’Internal Revenue Service appelé «Get My Payment» sur IRS.gov pour suivre son paiement d’impact économique une fois que cet outil a été mis à jour.

Le site lui a dit: « Nous avons programmé l’envoi de votre paiement par la poste le 6 janvier 2021, à l’adresse que nous avons dans nos dossiers pour vous. Nous vous enverrons une lettre contenant des informations supplémentaires sur ce paiement. »

«Mon premier stimulus a été déposé directement», m’a dit Cataline par téléphone mardi. « Pourquoi envoient-ils un chèque? »

Cataline a déclaré qu’elle était d’accord pour attendre, mais se rendre à la banque pour éventuellement déposer un chèque est gênant étant donné qu’elle essaie de rester à la maison pendant la pandémie pour éviter de tomber malade.

Pire encore, dit-elle, elle craint pour les gens qui ont vraiment besoin de cet argent le plus tôt possible.

Certains peuvent avoir besoin de l’argent pour payer le loyer ou la facture de gaz. Certains vivent avec des chèques de paie considérablement réduits après que leurs heures de travail ont été réduites pendant la pandémie.

A quoi devons-nous nous attendre?

La deuxième série de paiements de relance a commencé à sortir la dernière semaine de décembre et se poursuivra jusqu’au début de janvier, selon Luis D. Garcia, un porte-parole de l’IRS.

L’argent de relance est réparti dans l’ensemble de l’économie vers les consommateurs de trois manières différentes: le dépôt direct sur des comptes bancaires, l’envoi de chèques papier et via les cartes de débit gouvernementales nouvelles et existantes. Astuce: ne jetez pas une nouvelle carte de débit Visa bleue si elle apparaît soudainement par la poste, car cette carte émise par MetaBank pourrait contenir votre paiement de relance.

Garcia a déclaré que les paiements par dépôt direct seront d’abord effectués aux personnes qui ont des informations de routage et de compte valides dans leur dossier. Cela comprend à la fois les déclarants et ceux qui ont utilisé l’outil Non-déclarant sur IRS.gov pour recevoir leur premier paiement de relance.

Si l’IRS ne dispose pas d’informations de routage et de compte pour un dépôt direct, les contribuables recevront un chèque ou une carte de débit sous la forme d’une nouvelle carte EIP. Les chèques papier et les cartes de débit nécessitent plus de temps de traitement et d’expédition.

L’IRS prévoit de relancer bientôt l’outil en ligne Get My Payment pour inclure des informations sur le deuxième stimulus, selon Garcia.

La deuxième série de paiements d’impact économique – ou ce que l’IRS a appelé «EIP 2» – est généralement de 600 $ pour les célibataires et de 1 200 $ pour les couples mariés qui déposent une déclaration conjointe. Si vous avez de jeunes enfants, vous pourriez recevoir plus d’argent.

Un supplément de 600 $ est disponible pour chaque enfant admissible. Mais tout comme la première série de paiements de relance, une limite d’âge est en place et les parents ne reçoivent plus 600 $ de plus pour les personnes à charge de 17 ans et plus.

Où sont les points chauds de la vérification des stimuli?

Nous avons été témoins de beaucoup de frustration et de confusion au printemps et en été, alors que le gouvernement fédéral procédait aux premiers paiements de relance. Certaines personnes ont dû attendre des mois. Et nous constatons des peurs similaires.

Dans le même temps, plusieurs consommateurs ont déclaré mardi qu’ils n’avaient personnellement pas eu de difficulté à recevoir les premiers paiements de relance en 2019, mais qu’ils étaient maintenant confrontés à un certain type de problème avec les seconds paiements.

Ce n’est pas parce que les choses se sont bien déroulées pour vous la première fois que vous obtiendrez facilement le deuxième stimulus.

Plusieurs lecteurs m’ont envoyé un courriel mardi matin pour me parler d’une variété de problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement.

Un problème majeur: beaucoup ont déclaré que le site de l’IRS avait indiqué que leur paiement d’impact économique avait été déposé lundi sur un compte bancaire qui n’était pas le leur.

Un lecteur a dit: « Pour moi, mon premier chèque est allé sur mon compte bancaire et le second montre un compte que je ne connais pas. »

Un autre a déclaré que le stimulus « était apparu » dans son compte bancaire mais avait disparu d’une manière ou d’une autre et que sa banque n’avait pas de réponse.

Certains clients de H&R Block en particulier sont contrariés par le fait que les paiements ne se retrouvent pas sur leurs propres comptes bancaires.

Certains qui se plaignent ont utilisé H&R Block pour des services de préparation de déclarations de revenus et ont vu les frais retenus sur leur argent de remboursement. Dans le passé, ce processus a conduit à un problème et certains consommateurs ont dû attendre pour recevoir un chèque de relance.

H&R Block s’est adressé à Twitter pour déclarer: « Le site Web IRS Get My Payment peut afficher un numéro de compte que vous ne reconnaissez pas. Si vous avez effectué un virement de remboursement, il peut refléter ce numéro de compte. Vérifiez votre déclaration de 2019 pour confirmer. »

H&R Block a publié mardi une déclaration au Detroit Free Press: « H&R Block comprend que les chèques de relance sont d’une importance vitale pour des millions d’Américains. L’IRS détermine où les deuxièmes paiements de relance ont été envoyés, et dans certains cas, l’argent a été envoyé à un compte différent de celui le premier paiement de relance au printemps dernier.

« Nous avons immédiatement déposé des millions de paiements de relance sur les comptes bancaires de nos clients et sur notre Emerald Prepaid Mastercard hier, et tous les dépôts directs sont en cours de traitement », selon le communiqué.

« Si le site Web IRS Get My Payment affiche un numéro de compte qu’un client ne reconnaît pas, les agents du service client de H&R Block sont prêts à vous aider avec des informations supplémentaires au 800-HRBLOCK (800-472-5625) et @HRBlockAnswers sur Twitter. »

D’autres consommateurs disent que le site de l’IRS leur dit qu’ils recevront un chèque par la poste, même si les consommateurs ont dit que le gouvernement avait les bonnes informations de dépôt direct.

Certains craignent que le site IRS indique qu’ils ne recevront aucun paiement même si les lecteurs sont certains que leurs revenus leur permettraient de se qualifier.

Il est vrai que certaines personnes obtiendront un paiement réduit ou aucun paiement maintenant.

Étant donné que le dernier paiement de stimulation de 600 $ représente la moitié du stimulus maximal que nous avons vu au printemps – qui était alors de 1200 $ pour les célibataires ou jusqu’à 2400 $ pour les couples mariés -, la suppression progressive totale touchera plus de familles cette fois-ci.

L’admissibilité aux paiements commence à disparaître progressivement à un revenu brut ajusté modifié de 75 000 $ pour les déclarants uniques et de 150 000 $ pour les codemandeurs conjoints.

Le paiement de stimulation est réduit de 5 $ pour chaque 100 $ de revenu gagné au-dessus des seuils. Par exemple, un couple gagnant plus de 174 000 $ n’obtiendra pas un deuxième paiement de relance, ce qui se compare au seuil de 198 000 $ avec les paiements du printemps. Les célibataires qui gagnent plus de 87 000 $ ne recevraient pas de fonds de relance maintenant.

Que pouvez-vous faire?

Les contribuables pourront concilier les choses lorsque la période de déclaration des impôts commencera plus tard en janvier. Ce n’est pas très rassurant si vous voulez l’argent maintenant, mais la déclaration de revenus vous offrira un certain allégement.

La déclaration de revenus fédérale 2020 comprendra un «crédit de remboursement de récupération» qui s’appliquera à la fois à la première et à la deuxième série de paiements de relance.

L’IRS note: «Si vous n’avez pas reçu votre paiement intégral au moment où vous produisez votre déclaration 2020, vous pouvez demander le crédit de remboursement de récupération sur votre déclaration de revenus.»

Si vous êtes inquiet maintenant, l’IRS suggère que les contribuables se rendent sur IRS.gov pour suivre les paiements de relance. L’IRS dit que les contribuables ne devraient pas appeler leur banque ou l’IRS.

Cependant, étant donné le niveau de frustration que certains connaissent actuellement, il est préférable d’essayer de reprendre son souffle et de ne pas compter sur ce stimulus qui arrive rapidement. La suite du stimulus n’a pas l’air beaucoup mieux que la production originale.

